Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα ότι σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί, που βρίσκονταν σε αποθήκη με υλικά για ορυχεία.
Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού και φλόγες να υψώνονται προς τον ουρανό, ενώ ακούγεται ο θόρυβος από τζάμια που σπάνε.
Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα, στην Πολιτεία Σαν, έκανε λόγο για 46 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Άλλος διασώστης ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 59. Και οι δύο πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, για λόγους ασφαλείας.