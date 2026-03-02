Η Βρετανία είχε αρνηθεί να δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις, όπως στο Ντιέγκο Γκαρσία, στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος, και στη RAF Fairford στην Αγγλία, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, ο Κιρ Στάρμερ υποχώρησε την Κυριακή δηλώνοντας ότι θα επιτρέψει στις ΗΠΑ την πρόσβαση στο Ντιέγκο Γκαρσία για «συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς».

Σε συνέντευξή του στην βρετανική εφημερίδα Telegraph, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αρχική άρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τη βάση στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος, διαφέρει από οτιδήποτε έχει «συμβεί μεταξύ των δύο χωρών στο παρελθόν».

Όπως είπε ο Τραμπ, ο Στάρμερ «καθυστέρησε πολύ» να αλλάξει γνώμη. «Αυτό πιθανότατα δεν έχει συμβεί ποτέ πριν μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε.

Ως αποτέλεσμα της διαμάχης, ο Αμερικανός πρόεδρος απέσυρε την υποστήριξή του στην συμφωνία του Βρετανού πρωθυπουργού για την επιστροφή των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο.

Δύο ημέρες μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κιρ Στάρμερ έπρεπε να εγκρίνει τη χρήση της βάσης του Ντιέγκο Γκαρσία από τις ΗΠΑ, επειδή το Ιράν είναι υπεύθυνο για τη δολοφονία «πολλών ανθρώπων από τη χώρα σας».

«Υπάρχουν άνθρωποι χωρίς χέρια, πόδια και πρόσωπα που έχουν ανατιναχθεί. Το Ιράν είναι υπεύθυνο για το 95% αυτών. Αυτά τα φρικτά γεγονότα προκλήθηκαν από το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

naftemporiki.gr