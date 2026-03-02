Επίθεση με drone δέχθηκε διυλιστήριο της Saudi Aramco στο Ras Tanura, στον Περσικό Κόλπο, με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας να προχωρεί σε προληπτικό κλείσιμο της εγκατάστασης, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Το διυλιστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα, διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών αργού ημερησίως. Πηγές που επικαλείται το Bloomberg αναφέρουν ότι η λειτουργία του ανεστάλη νωρίτερα τη Δευτέρα, καθώς η εταιρεία προχωρεί σε αποτίμηση των ζημιών που προκάλεσε η επίθεση.

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο Ras Tanura, τον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές ενέργειας για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην προσφορά.

Iran strikes Saudi ARAMCO oil facilities pic.twitter.com/V0HRAXeNWY — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 2, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για περαιτέρω κλιμάκωση ή διακοπή εφοδιασμού πέραν των προληπτικών μέτρων.