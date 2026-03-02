Σημαντικό σοκ για τις παγκόσμιες αγορές αναμένεται από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, προειδοποιεί η Citigroup, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση εισάγει μια νέα και δυνητικά επίμονη πηγή αβεβαιότητας για όλα τα risk assets. Αν και ιστορικά οι μετοχές τείνουν να ανακάμπτουν σχετικά γρήγορα μετά από γεωπολιτικές κρίσεις, η Citi τονίζει ότι οι παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας είναι ο παράγοντας που μπορεί να μετατρέψει ένα αρχικό σοκ σε βαθύτερη και πιο διαρκή αναταραχή.

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της τράπεζας, το πετρέλαιο αναμένεται να διαπραγματεύεται βραχυπρόθεσμα πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, με πιθανή κίνηση ακόμη και προς τα 90 δολάρια, καθώς οι αγορές ενσωματώνουν ένα αυξημένο γεωπολιτικό premium. Το κρίσιμο ερώτημα, όπως σημειώνεται, είναι πόσο θα διαρκέσει αυτό το premium και αν θα μετατραπεί σε δομικό χαρακτηριστικό των τιμών.

Ανακατατάξεις στις μετοχικές αγορές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Citi προχωρεί σε αναθεώρηση των επενδυτικών της συστάσεων. Αναβαθμίζει το Ηνωμένο Βασίλειο σε Overweight, από Underweight, εκτιμώντας ότι η βρετανική αγορά λειτουργεί ως αποτελεσματική γεωπολιτική αντιστάθμιση, λόγω της ισχυρής έκθεσης σε εμπορεύματα, άμυνα και αεροδιαστημική. Αντίθετα, υποβαθμίζει την Ιαπωνία σε Underweight, καθώς η αγορά της τείνει να υποαποδίδει σε περιόδους αυξημένων τιμών πετρελαίου, παρά τους υφιστάμενους θετικούς παράγοντες από την οικονομική πολιτική και τις αναθεωρήσεις κερδών.

Ενέργεια, Ορμούζ και παγκόσμια προσφορά

Η Citi επισημαίνει ότι η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και οι εξελίξεις στην ηγεσία της χώρας έχουν βαριές γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες, ενώ η διάρκεια της σύγκρουσης παραμένει καθοριστικός άγνωστος παράγοντας. Η προοπτική περιορισμών στις ιρανικές εξαγωγές, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η κρίση, αυξάνει τον κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, όχι μόνο από το Ιράν αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο Στενό του Ορμούζ, καθώς τυχόν διακοπές ή παρατεταμένες εντάσεις θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη βραχυπρόθεσμη άνοδο των τιμών. Αν και η Citi θεωρεί απίθανη μια πλήρη και μακροχρόνια διακοπή της ναυσιπλοΐας, δεν αποκλείει σενάρια μεγαλύτερης αστάθειας, ανάλογα με τις επιλογές της ιρανικής ηγεσίας.

Ιστορικά μοτίβα και γεωπολιτικό trading

Ιστορικά, τα γεωπολιτικά σοκ είχαν συνήθως βραχύβιο αντίκτυπο στις αγορές, με το πετρέλαιο να αποτελεί τον βασικό μηχανισμό μετάδοσης της έντασης. Η Citi υπενθυμίζει ότι μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν απότομα, αλλά η κορύφωση ήρθε μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι αγορές στη συνέχεια επηρεάστηκαν περισσότερο από άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και σε μικρότερα σοκ, όπου οι αρχικές αναταράξεις σε μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα εξομαλύνθηκαν μέσα σε εβδομάδες, με τον δείκτη S&P 500 να επιστρέφει σε ανοδική πορεία μετά την πρώτη φάση της αβεβαιότητας.

Πιθανές αντισταθμίσεις

Για επενδυτές που ανησυχούν για παρατεταμένη αναταραχή, η Citi σημειώνει ότι η πιο αποτελεσματική αντιστάθμιση είναι συνήθως κοντά στο ίδιο το πρόβλημα, δηλαδή στο πετρέλαιο. Ο χρυσός μπορεί επίσης να λειτουργήσει υποστηρικτικά, ενώ οι κινήσεις στο συνάλλαγμα είναι συχνά πιο περιορισμένες και εξαρτώνται από τη συγκυρία. Παρότι νομίσματα όπως το ιαπωνικό γεν και το ελβετικό φράγκο θεωρούνται παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια, η Citi προειδοποιεί ότι σε περιβάλλον αυξημένης αποστροφής κινδύνου ενδέχεται να υπάρξουν απότομες και απρόβλεπτες κινήσεις.