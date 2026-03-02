Ο όμιλος Lufthansa και η αεροπορική εταιρεία EasyJet ακύρωσαν όλες τις πτήσεις της από και προς την Κύπρο, τουλάχιστον για σήμερα.

Η πληροφορία, επιβεβαιώνεται και επίσημα από την Hermes, κι ενώ παράλληλα η ιστοσελίδα της EasyJet δεν επιτρέπει την κράτηση εισιτηρίου προς Κύπρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το όλο ζήτημα θα παρακολουθείται καθημερινά και ενδεχομένως να προκύψει αλλαγή στις αποφάσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η απόφαση για προσωρινή αναστολή προς τα κυπριακά αεροδρόμια φαίνεται να σχετίζεται με την χθεσινή πτώση drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα.

Ακυρώθηκαν 60 πτήσεις σε Λάρνακα και Πάφο λόγω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Συνολικά 60 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου ακυρώθηκαν σήμερα, στον απόηχο της επιδείνωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε άλλες χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Hermes Airports, οι 42 ακυρώσεις αφορούν το Αεροδρόμιο Λάρνακας, εκ των οποίων 21 αφίξεις και 21 αναχωρήσεις.

Οι υπόλοιπες 18 πτήσεις αφορούν το Αεροδρόμιο Πάφου, με 9 αφίξεις και 9 αναχωρήσεις να ματαιώνονται.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες ή τους ταξιδιωτικούς τους πράκτορες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων.