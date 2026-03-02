Οι πρόσφατες εξελίξεις επιτάσσουν όπως τεθεί το συντομότερο στο προσκήνιο τo θέμα των Βρετανικών Βάσεων, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Τέως Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστας Κληρίδης.

Η επίθεση εναντίον των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη «χωρίς καν τη γνώση των αρχών της Δημοκρατίας, φέρνει με τον πιο απτό τρόπο ξανά στο προσκήνιο την απαράδεκτη κατάσταση από πλευράς Διεθνούς Δικαίου του καθεστώτος των Βάσεων», αναφέρει ο κ. Κληρίδης στην δήλωσή του.

Σημειώνει ότι, με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου «όπως ιδιαίτερα αυτές έχουν πρόσφατα εξελιχθεί, είναι αδιανόητο ένα κράτος να διατηρεί «κυριαρχία» επί εδάφους άλλης χώρας», προσθέτοντας ότι «αυτό το κατάλοιπο αποικιοκρατίας ξεκάθαρα παραβιάζει τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τα σχετικά ψηφίσματα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, όπως επίσης αντίκειται προς αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης».

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρει ο κ. Κληρίδης, ανεξάρτητα από το γεγονός της υπογραφής των σχετικών Συνθηκών κατά την εγκαθίδρυση της, «η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε νομικό έρεισμα να ζητήσει και να απαιτήσει την επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος των Βάσεων και τον εκσυγχρονισμό των όρων υπό τους οποίους αυτές θα μπορούν να λειτουργούν σε έδαφος της Δημοκρατίας». «Η Κύπρος δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι απλός θεατής και έρμαιο στην πολιτική που επιθυμεί να ακολουθεί ένα άλλο κράτος χρησιμοποιώντας έδαφος της Δημοκρατίας χωρίς καμμιά υποχρέωση συναίνεσης, συνεννόησης ή έστω ενημέρωσης», προσθέτει.

Ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι έχει «επανειλημμένα» θέσει αυτό το θέμα ενώπιον και αυτής και της προηγούμενης κυβέρνησης, με ενημέρωση πρόσφατα και όλων των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, «χωρίς ακόμα κανένα αποτέλεσμα».

Οι πρόσφατες εξελίξεις επιτάσσουν όπως τεθεί το συντομότερο στο προσκήνιο αυτό το σοβαρότατο θέμα προτού υποστούμε πολύ χειρότερες επιπτώσεις, καταλήγει.

ΚΥΠΕ