Μετά την Ελλάδα, η Γαλλία είναι η επόμενη χώρα που στέλνει στρατιωτική βοήθεια προς την Κύπρο. Θετική ανταπόκριση από Γερμανία και Ιταλία.

Η Λευκωσία επέλεξε να κινηθεί στοχευμένα προς συγκεκριμένους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να λάβει απαιτούμενη στρατιωτική βοήθεια ώστε να ενισχύσει την αμυντική δυνατότητα της Κύπρου. Οι επαφές έγιναν σε ανώτατο επίπεδο από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Η πρώτη επικοινωνία ήταν με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη οπόταν και ακολούθησε η απόφαση για την αποστολή δύο ζεύγων μαχητικών αεροσκαφών και δύο φρεγάτων. Τα δύο ζεύγη μαχητικών βρίσκονται ήδη στην Κύπρο ενώ οι φρεγάτες απέπλευσαν χθες βράδυ και αναμένονται αργότερα σήμερα να καταπλεύσουν στο νησί.

Δεν θεωρείται τυχαία και η τοποθέτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, όταν είπε πως το παράδειγμα της Ελλάδας ακολουθούν κι άλλες χώρες.

Ακολούθησε η επικοινωνία με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Η Γαλλία αποφάσισε να στείλει προς την Κύπρο μια φρεγάτα και αντιπυραυλικά συστήματα καθώς και συστήματα anti-drones.

Με τη Γερμανία ο Πρόεδρος είχε επικοινωνία με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ο οποίος ήταν θετικός στο αίτημα της Κύπρου. Θετική ανταπόκριση υπήρξε και από την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Ωστόσο τόσο η Γερμανία όσο και η Ιταλία δεν έχουν ακόμα αποφασίσει ποια μορφή θα έχει η βοήθεια προς την Κύπρο.

Το γεγονός ότι η Λευκωσία κινήθηκε στοχευμένα προς συγκεκριμένα κράτη αποσκοπούσε πρωτίστως ήταν για να υπάρχει μια άμεση και γρήγορη ανταπόκριση.

Διπλωματικοί κύκλοι με τους οποίους το philenews μίλησε, σημείωσαν και τη σημασία που έχει αυτή τη στιγμή να κρατούνται χαμηλοί τόνοι ως προς τις ενέργειες στήριξης. Οι ίδιοι κύκλοι εξήγησαν και τους λόγους γιατί δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα 42/7 για στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λευκωσία δεν κρίνει ότι είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να μπει σε μια τέτοια λογική. Εξάλλου η συγκεκριμένη ρήτρα ενεργοποιήθηκε μόλις μια φορά κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία.

Όλα όσα χρειάζεται να διασφαλίσει η Κύπρος το επιτυγχάνει μέσω διπλωματικών επαφών σε διμερές επίπεδο.

Μαραθώνιος διπλωματικών επαφών

Από τη πρώτη στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ομολόγους του τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με άλλες χώρες. Μόνο σήμερα είχε επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας και της Ινδίας.

Συνεχείς είναι και οι επαφές με την βρετανική πλευρά καθώς σήμερα το απόγευμα αναμένεται και νέα επικοινωνία του Κωνσταντίνου Κόμπου με το Foreign Office.

Οι επικοινωνίες αυτές κατά κύριο λόγο δεν ανακοινώνονται καθώς η Λευκωσία κρίνει πως αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν χρήσιμο.

Προβληματισμός για την παραφιλολογία

Ένα από τα ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό στη Λευκωσία είναι εάν όλη αυτή η παραφιλολογία που καταγράφεται σε έντονο βαθμό τα τελευταία 24ωρα γύρω από τις σχέσεις της Κύπρου με τρίτες χώρες, γίνεται εσκεμμένα. Σχολιάζοντας όλα αυτά που λέγονται και γράφονται διπλωματική πηγή υπέδειξε, μιλώντας στο philenews, ότι η Κύπρος έχει άριστες σχέσεις με όλους.

Ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως ως Κύπρος «ουδέποτε είχαμε ή έχουμε σχέσεις με στρατιωτικές επιχειρήσεις». Ενώ επισημάνθηκε και η ζημιά που προκαλείται στον τόπο η αναπαραγωγή ανάλογων αφηγημάτων.

Κάποιοι ανακάλυψαν τις Βάσεις!

Διπλωματική πηγή με την οποία το philenews συζήτησε τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών σημείωσε με έκπληξη πως ενώ οι βρετανικές βάσεις υφίστανται από το ’60 κάποιοι δείχνουν να τις έχουν ανακαλύψει μόλις πρόσφατα.

Όσο δε για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ υποδείχθηκε πως «στον πραγματικό κόσμο δεν υπάρχει επιτηδευμένη ουδετερότητα».