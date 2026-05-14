Η Ιρανή ηθοποιός Γκολσφιτέχ Φαραχανί φέρεται να είναι το πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης ανάμεσα στη Μπριζίτ και τον Εμανουέλ Μακρόν, η οποία κατέληξε στο viral χαστούκι της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας προς τον σύζυγό της.

Τα μηνύματα τα οποία είδε η Μπριζίτ και εκνευρίστηκε με τον σύζυγό της με αποτέλεσμα το χέρι της να… προσγειωθεί στο πρόσωπό του, έγραψαν σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, στο βίβλιο του με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι» πως η ηθοποιός «Είναι πολύ όμορφη».

Ο Ταρντίφ είπε ακόμα ότι «ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Αυτό μου είπαν επανειλλημένως. Αυτά τα μηνύματα οδήγησαν σε εντάσεις που κατέληξαν με τον ιδιωτικό καβγά να γίνεται δημόσιος καθώς σε κάποιο σημείο υπήρξε η εντύπωση ότι όλα οφείλονταν σε μια παρεξήγηση – μια ιδιαίτερα σοβαρή παρεξήγηση – που είχε τελειώσει. Μόνο που αυτό δεν συνέβη έτσι» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος του Paris Match.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu



▪️ Vietnam’da uçaktan iniş esnasında kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli birinin eli, Emmanuel Macron’u yüzünden ittiriyor



▪️ Görüntülerin devamında… pic.twitter.com/CXkfJehArt — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 26, 2025

Ποια είναι όμως η Ιρανή ηθοποιός που «άναψε» φωτιές στον Εμανουέλ Μακρόν;

Το όμορφο πρόσωπο που έφερε αναταραχή στο γάμο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ανήκει στην Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχάνι. Η ηθοποιός ασκεί συχνά κριτική στο ιρανικό καθεστώς όσον αφορά τις περιοριστικές πολιτικές των δικαιωμάτων των γυναικών και της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Γεννημένη με καλλιτεχνική φλέβα

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τεχεράνη από τον Μπεχζάντ Φαραχάνι, θεατρικό σκηνοθέτη και ηθοποιό, και την ηθοποιό του θεάτρου Φαχιμέχ Ραχιμίνια. Αδελφή της είναι η ηθοποιός Σαγκάγιεγκ Φαραχάνι.

Από μικρή έδειξε τις καλλιτεχνικές της ανησυχίες καθώς σε ηλικία μόλις 5 ετών ασχολήθηκε με το πιάνο. Σύντομα, το ενδιαφέρον της στράφηκε στην υποκριτική και στην εφηβεία είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην υποκριτική.



Τι σημαίνει το όνομά της

Το όνομα Γκολσιφτέ επινοήθηκε από τον πατέρα της και σημαίνει «λουλούδι που αγαπάει», ενώ το νόμιμο όνομά της είναι Ραχαβαρντ και σημαίνει «δώρο του δρόμου».

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της ηθοποιού καταγράφηκε στο βιογραφικό της το 1998 όταν ήταν σε ηλικία 14 χρόνων. Τότε επιλέχθηκε να κρατήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ιρανικό ρομαντικό δράμα «The Pear Tree». Η ταινία έλαβε εξαιρετικές κριτικές, όχι μόνο στο Ιράν αλλά παγκοσμίως κάνοντας την Γκολσφιτέχ Φαραχανί αναγνωρίσιμη και δίνοντας μια εξαιρετική ώθηση στην καριέρα της αφού ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε πολλές ταινίες όπως: «Two Angels», «The Fish Fall in Love» και «The Music Man».

Η είσοδος στην Αμερικανική αγορά

Το 2008 η Φαραχανί κάνει την είσοδό της στην Αμερικανική αγορά. Εμφανίζεται δίπλα στους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ράσελ Κρόου στο θρίλερ δράσης «Body of Lies» και το κοινό την χρήζει επιτυχημένη σταρ και κατατάσσεται ως μια από τις πιο σημαντικές νέες ηθοποιούς κινηματογράφου που κατάγεται από το Ιράν.

Οι προτάσεις για συμμετοχές σε κινηματογραφικές παραγωγές «πέφτουν βροχή». «Just Like a Woman», «Rosewater» και «Exodus: Gods and Kings» εδραιώνουν ακόμα περισσότερο τον τίτλο της διεθνώς αναγνωρισμένης σταρ.

Το 2016, η Φαραχάνι επιλέχθηκε μαζί με τον Άνταμ Ντράιβερ ώστε να πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «Paterson». Η ταινία, σε σκηνοθεσία του ανεξάρτητου ηθοποιού Τζιμ Τζάρμους, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2016.

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Mohammad Rasoulof, κρατώντας μια φωτογραφία της ηθοποιού Missagh Zareh, και η ηθοποιός Golshifteh Farahani, κρατώντας μια φωτογραφία της ηθοποιού Soheila Golestani στις Κάννες της Γαλλίας, στις 24 Μαΐου 2024

Τα πρώτα χρόνια της ζωής της ήταν γεμάτα φόβο

Τα πρώτα χρόνια της ζωής της Γκολσιφτέ Φαραχάνι ήταν γεμάτα φόβο όπως εξομολογήθηκε η ίδια σε άρθρο της στη LeMonde.

«Η καταπολέμηση και η αντίσταση στη φρίκη, στις δικτατορίες και στους εισβολείς είναι στο αίμα μας. Γεννήθηκα το 1983, κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ. Μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν γεμάτα φόβο. Φόβο για τον πατέρα μου, που έφευγε τρέχοντας για να σωθεί επειδή ήταν μέλος της αντιπολίτευσης, πριν και μετά την επανάσταση. Φόβο για τις βόμβες, το σκοτάδι» αναφέρει στο άρθρο της.

Ο Κρις Χέμσγουορθ, η Γκολσιφτέ Φαραχάνι και ο σκηνοθέτης Σαμ Χάργκρεϊβ ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους για την ειδική προβολή της ταινίας «Tyler Rake: Extraction 2» στο Βερολίνο της Γερμανίας, στις 9 Ιουνίου 2023

Κάνει τα πάντα για να μην μπει σε «κουτάκια»

Η καριέρα της Φαραχανί κινείται ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό ανεξάρτητο σινεμά και στις μεγάλες παραγωγές του Χόλυγουντ. Για την ίδια είναι σημαντικό να ισορροπεί ανάμεσα στα δύο γιατί όπως είχε πει σε συνέντευξή της: «Στο τέλος της μέρας δεν θέλω να ανήκω σε κανένα “κουτάκι”. Μπορώ να κάνω μικρές ανεξάρτητες παραγωγές, μπορώ να κάνω ταινίες δράσης, μπορώ να ασκήσω την υποκριτική σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες. Όταν έφυγα από το Ιράν, σκέφτηκα πως όταν πάω στο Χόλυγουντ, θα μου δίνουν μόνο ρόλους τρομοκράτη σε ταινίες που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Και αυτό δεν το ήθελα. Έκανα τα πάντα για να το “σπάσω” αυτό».

Αντίσταση η υποκριτική

« Νομίζω ότι στις μέρες μας το να είσαι καλλιτέχνης είναι μια μορφή αντίστασης σε αυτόν τον τρελό κόσμο που ζούμε. Οι τέχνες είναι η καρδιά, η φωτιά που ζεσταίνει την καρδιά της κοινωνίας σε αυτούς τους σκοτεινούς και κρύους καιρούς» ανέφερε στην ίδια συνέντευξη.

Ποιες είναι οι ελπίδες της για το Ιράν; «Όταν ελπίζεις μπορεί να απογοητευτείς. Νομίζω πως δεν έχουμε ελπίδα. Είμαστε σίγουροι ότι το Ιράν θα είναι ελεύθερο» απάντησε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Από την εξορία στο πλευρό των Coldplay

Η Φαραχάνι, η οποία έχει εξοριστεί από το Ιράν από το 2008 επειδή αρνήθηκε να φορέσει χιτζάμπ ενώ έπαιζε σε διεθνείς ταινίες, έχει υποστηρίξει δημόσια τις διαμαρτυρίες κατά της Μάχσα Αμίνι . Στις 28 Οκτωβρίου 2022, το συγκρότημα Coldplay προσκάλεσε την ηθοποιό να ερμηνεύσει στο πλευρό τους μια διασκευή του Baraye του Σερβίν Χατζιπούρ , το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «ο ύμνος» των διαμαρτυριών σε συναυλία στο στάδιο River Plate στο Μπουένος Άιρες. Η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά σε πάνω από 3.500 κινηματογράφους παγκοσμίως σε περισσότερες από 70 χώρες.

protothema.gr