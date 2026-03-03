«Έξω οι Βάσεις. Έξω όλοι οι στρατοί. Τι γυρεύει η Κύπρος σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους», αναφέρει πλακάτ σε διαμαρτυρία στη Λεμεσό για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ σε Ιράν. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) και πραγματοποιείται στο θεατράκι του μόλου στη Λεμεσό.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις νέες επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και τον βομβαρδισμό από τη χώρα αυτή σε όλη τη Μέση Ανατολή και στην Κύπρο.

Την ίδια ώρα έστειλε κάλεσμα σε όλους να λάβουν μέρος στην αντιπολεμική διαδήλωση που διοργανώνει το ΠΣΕ την Τρίτη, 3 Μαρτίου στις 17:00 στο θεατράκι του μόλου στη Λεμεσό.