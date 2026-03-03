«Η Κύπρος δεν κείται μακράν», και η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Κύπρος «κείται πλησίον», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνης της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, σχολιάζοντας την αποστολή αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στη χώρα μας.

Όπως ανέφερε, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ βρίσκονται ήδη στην Κύπρο δύο ζεύγη αεροσκαφών F-16, ενώ δύο φρεγάτες πλέουν προς το νησί. Πρόκειται για τη φρεγάτα «Ψαρά», η οποία διαθέτει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», ανεπτυγμένο από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και δοκιμασμένο, όπως είπε, στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και για τη φρεγάτα «Κίμων», την οποία χαρακτήρισε ως την πλέον σύγχρονη στον κόσμο.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα «η Κύπρος δεν κείται μακράν», προσθέτοντας πως η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Κύπρος «κείται πλησίον». Σημείωσε ότι η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων αποσκοπεί στην προστασία του συνόλου των νόμιμων κατοίκων του νησιού.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά στον ιστορικό συμβολισμό της φράσης «ο Κίμων επιστρέφει στην Κύπρο» και δήλωσε ότι η συνεργασία και η παρουσία των ελληνικών αεροσκαφών και φρεγατών τιμούν τη μνήμη του Γρηγόρης Αυξεντίου.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ανέφερε ότι Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετείχε, δεν συμμετέχει και δεν πρόκειται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογό του για την κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ιδιαίτερη αναφορά στην επίθεση μη επανδρωμένου αεροχήματος εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι, καθώς και στον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση άλλων μη επανδρωμένων αεροχημάτων που κατευθύνονταν προς την ίδια περιοχή.

Δείτε τις δηλώσεις τους: