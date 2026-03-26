Σε Γάλλο γιατρό απευθύνθηκε η Χάρις Αλεξίου την περίοδο που ένιωσε πως είχε «χάσει» τη φωνή της, με τον ειδικό να της εξηγεί ότι δεν υπήρχε οργανικό πρόβλημα και να αποδίδει την κατάσταση σε ψυχολογικούς λόγους, τονίζοντας πως οι φωνητικές της χορδές ήταν σαν μιας 18χρονης.

Η ερμηνεύτρια μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 25 Μαρτίου δήλωσε πως και η Δήμητρα Γαλάνη, όταν της είπε πως δεν θα τραγουδούσε ξανά διότι αισθανόταν πως η φωνή της δεν υπάκουε, της είχε πει και εκείνη πως πιθανότατα ήταν ψυχολογικό το θέμα. Στην ίδια συνέντευξη, η Χάρις Αλεξίου εξήγησε πως ποτέ δεν ονειρεύτηκε όλα όσα έζησε, ωστόσο στάθηκε πολύ τυχερή και στην επαγγελματική της πορεία αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για την περίοδο που «έχασε» τη φωνή της, η Χάρις Αλεξίου είπε χαρακτηριστικά: «Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, η Δήμητρα Γαλάνη μου είπε κάτι φοβερό. Είπα “δεν θα ξανατραγουδήσω, η φωνή μου δεν με ακούει” και μου λέει “α ρε φύγε από εδώ, ψυχολογικό είναι, δεν θες κι γι’ αυτό”. Πάω σε έναν Γάλλο γιατρό, μου λέει “εγώ δεν βλέπω τίποτα στον λαιμό σας, έχετε τις χορδές μιας 18χρονης, μήπως είναι ψυχολογικό;”. Λέω “καλέ εμείς επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά τραγουδούσαμε τόσο καλά, τώρα θα μου πεις εσύ ότι έχω ψυχολογικά; Εγώ με αυτά μεγάλωσα; Ξέρετε κανέναν τραγουδιστή που να είναι με τα καλά του;”».

Σε άλλο σημείο, η ερμηνεύτρια δήλωσε για τα όνειρα που έκανε: «Δεν ξέρω αν έκανα όνειρα που να έχουν σχέση με το τραγούδι ή με αυτό που κάνω τώρα στο θέατρο. Άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές. Από παιδάκι 8 χρονών ήρθα στην Αθήνα με την οικογένειά μου ή μετά που χάσαμε τον μπαμπά μου και άρχισε η πιο σκληρή ζωή της επιβίωσης… Γιατί φύγαμε από ένα αγροτικό περιβάλλον που ο μπαμπάς με αυτό ασχολούνταν και ήρθαμε εδώ και βγήκε η μάνα μου, που δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή της, να μας συντηρήσει. Μέχρι που κατάφερε και έχτισε ξανά ζωή. Δίπλα σε αυτή, έμαθα κι εγώ. “Πρέπει να δουλέψουμε”. Αυτό έμαθα».

Και συμπλήρωσε: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ φτωχή γιατί ήταν όλοι φτωχοί. Σκεφτόμουν ότι πρέπει κι εγώ να δουλέψω, να έχω ένα ωραίο σπίτι, να παντρευτώ ένα ωραίο παλικάρι, να κάνω παιδιά. Ήμουν τυχερή γιατί και το ωραίο παλικάρι βρήκα και το παντρεύτηκα και η επιτυχία ήρθε νωρίς και μάνα έγινα και προκοπή έκανα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κέρδισα πολλά περισσότερα από αυτά που θα τολμούσα να ονειρευτώ».

