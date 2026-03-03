Ομάδα 29 Κυπρίων παραμένει εγκλωβισμένη σε κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Ντόχα στο Κατάρ, μετά την αναστολή απόπλου λόγω των πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Το γκρουπ αναχώρησε από την Κύπρο την Καθαρά Δευτέρα και μέχρι στιγμής δεν κατάφεραν να επιστρέψουν πίσω.

Στο philenews μίλησε η επιβάτης Άννα Στυλιανίδου, μεταφέροντας την έντονη αγωνία των επιβατών και επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την κυπριακή πρεσβεία, η οποία παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Αρχικά, ανέφερε ότι αναχώρησαν στις 23 Φεβρουαρίου αεροπορικώς από την Κύπρο και έφτασαν στο Ντουμπάι. «Επιβιβαστήκαμε στο κρουαζιερόπλοιο και το ταξίδι μας θα διαρκούσε μία εβδομάδα».

Συμπλήρωσε ότι πριν αρχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή, είχαν ταξιδέψει σε Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κατάρ. «Από το Σάββατο είμαστε αγκυροβολημένοι στο λιμάνι της Ντόχα. Το πλοίο δεν μπορούσε να αποπλεύσει και μας ενημέρωσαν ότι θα παραμείνουμε εδώ μέχρι να μπορέσουμε να φύγουμε».

Υπογράμμισε ότι ήρθαν σε επαφή με την κυπριακή πρεσβεία στο Κατάρ. «Ο πρέσβης της Κύπρου μαζί με τον Έλληνα πρέσβη θα μας επισκεφθούν στο πλοίο».

Η κ. Στυλιανίδου σημείωσε ότι χθες τους πρότειναν να υπογράψουν όλοι ένα έντυπο και να αναχωρήσουν με στρατιωτικό αεροσκάφος, ωστόσο δεν γνωρίζουν αν τελικά θα πραγματοποιηθεί η πτήση.

Ανέφερε ακόμη ότι, αν και άνοιξε ο εναέριος χώρος στο Κατάρ, τους ενημέρωσαν πως υπάρχει πρόβλημα με τις πτήσεις προς την Κύπρο.

Όπως είπε, πρόκειται για γκρουπ 29 ατόμων από την Κύπρο. «Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι και αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας». Πρόσθεσε ότι η πρεσβεία μεσολάβησε για την προμήθεια των φαρμάκων που χρειάζονται.

Τέλος, σημείωσε ότι κατά διαστήματα τους δίνεται άδεια να αποβιβαστούν για σύντομη βόλτα στο λιμάνι.