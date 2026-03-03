Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα, παρακολουθεί την κατάσταση και αναλόγως με τις οδηγίες που παίρνει θα ανταποκριθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Παναγιώτης Λιασίδης.

Ερωτηθείς πως κύλησε η χθεσινή ημέρα, ο κ. Λιασίδης είπε πως μέλη της Πολιτικής Άμυνας έκαναν περίπολα τόσο στο Ακρωτήρι όσο και σε περιοχές της Πάφου, καθώς και μέλη τους φρόντισαν άτομα, τα οποία έπρεπε να διαμείνουν σε διάφορους χώρους λόγω της εκκένωσης.

Σε ερώτηση μέχρι πότε θα βρίσκονται στις περιοχές αυτές , ο κ. Λιασίδης είπε ότι αναμένουν οδηγίες, προσθέτοντας ότι αν και εφόσον ισχύουν τα μέτρα εκκένωσης εννοείτε ότι η Πολιτική Άμυνα θα παραμείνει στην περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η Πολιτική Άμυνα θα συνεχίσει, ωστόσο, να βρίσκεται σε εγρήγορση, ο κ. Λιασίδης απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι «όλες οι υπηρεσίες είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα, παρακολουθούν την κατάσταση και αναλόγως με τις οδηγίες που παίρνουν θα ανταποκριθούν».

«Το σημαντικό είναι η ψυχραιμία. Πρέπει ο κόσμος να είναι ψύχραιμος , σίγουρα επηρεάζεται, αναστατώνεται αλλά δε σημαίνει ότι πρέπει να χάνουμε την ψυχραιμία», σημείωσε.

Σε παρατήρηση ότι νωρίτερα εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών οδηγίες αυτοπροστασίας και πόσο αυτό είναι σημαντικό, ο κ. Λιασίδης είπε ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι προετοιμασμένος, να παίρνει κάποια προληπτικά μέτρα αυτοπροστασίας.

Η πρόληψη είναι πολύ σημαντική και με το να ξέρει ο κόσμος τι θα κάνει, μειώνονται τα περιστατικά που θα αντιμετωπίσουν και οι υπηρεσίες, είπε. «Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πιο πολύ ανθεκτικότητα ως κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις που μια καταστροφή» και είναι σημαντικό ο κόσμος να ενημερώνεται από πριν, να ξέρει από πριν που βρίσκεται το καταφύγιό τουκαι να εντοπίσει και χώρους προστασίας, αν δεν έχει καταφύγιο κοντά.

Σε ερώτηση τι γίνεται με τα άτομα που δεν μπορούν να ενημερωθούν για το καταφύγιο τους μέσω της εφαρμογής SafeCy και τι γίνεται με τα άτομα που δεν έχουν σε κοντινό χώρο ή περιοχή καταφύγιο, ο κ. Λιασίδης είπε ότι μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 22403451 ή 22403452.

«Είναι το ΚΕΕ, το οποίο λειτουργεί όλο το 24ωρο και μπορούν να ενημερωθούν από τους Λειτουργούς εκεί» είπε ενώ ανέφερε πως σε περίπτωση που βρίσκονται σε περιοχές που δεν υπάρχει καταφύγιο κοντά, μπορούν να εντοπίσουν κάποιο χώρο προστασίας, «ο οποίος να είναι ίσως ένα υπόγειο, κάτω από σκάλες, ούτως ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι σε κάποιο κίνδυνο που μπορεί να υπάρξει».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Λιασίδης είπε ότι «υπάρχει συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες για να βοηθήσουμε τους πολίτες».

ΚΥΠΕ