Ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν επανέλαβε ότι θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συνεχίζει να δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό, παρά το γεγονός ότι η θητεία του λήγει τον Δεκέμβριο.

Σε δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό SIM στα κατεχόμενα είπε ότι δεν υπάρχουν προσδοκίες για ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο.

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», είπε και πρόσθεσε ότι η κύρια προσδοκία ήταν να επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος σε ζητήματα που θα μπορούσαν να επιλυθούν στη Λευκωσία έως τον Ιούλιο, τονίζοντας ότι τα σημεία διέλευσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμα από αυτή την άποψη.

Σημειώνοντας ότι ο Γκουτέρες ετοιμάζεται να εμπλακεί πιο στενά στη διαδικασία από τον Ιούλιο και μετά, ο Έρχουρμαν σχολίασε ότι αυτή η διαδικασία σηματοδοτεί ένα νέο κύμα διπλωματικής δραστηριότητας.

Μίλησε για περίπου πέντε μήνες έντονης διπλωματικής δραστηριότητας [έως το τέλος της θητείας του ΓΓ], προσθέτοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι προετοιμασμένη για αυτή τη διαδικασία.

«Ας κάνουμε το πρώτο βήμα με καλή θέληση, υπομονή, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα», είπε.

Όσον αφορά το ζήτημα των σημείων διέλευσης, είπε ότι έχουν επιμείνει στις τέσσερις διόδους που ήταν στην ημερήσια διάταξη από τη Νέα Υόρκη. Αυτά τα σημεία διέλευσης, είπε, είχαν συζητηθεί παρουσία του Γκουτέρες , προσθέτοντας ότι μια λύση ήταν εφικτή.

Κατά τον Τ/κ ηγέτη, δεν υπήρχαν ζητήματα σχετικά με τη Μια Μηλιά και τη Λουρουτζίνα. Ο Ερχιουρμάν είπε επίσης ότι ένα νέο σημείο διέλευσης είναι απαραίτητο στη Λευκωσία για την επίλυση της συμφόρησης στον Άγιο Δομέτιο και ότι αυτό ισχύει τόσο για τους Τ/κ όσο και τους Ε/κ.

Υποστήριξε ότι το πρόβλημα έγκειται στη διέλευση μεταξύ Αθηένου και Αγλαντζιάς , λέγοντας ότι αυτή η διαδρομή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Ελληνοκύπριους, καθώς θα διευκόλυνε τα ταξίδια από τη Λάρνακα στη Λευκωσία. Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη να κατασκευάσει αυτόν τον δρόμο, αλλά οι προτάσεις της δεν έγιναν δεκτές.

Είπε ότι έγινε και εναλλακτική πρόταση αλλά και αυτή απορρίφθηκε από την Ε/κ πλευρά, όπως υποστήριξε.

Σε σχέση με την πρόταση της Ε/κ πλευράς για διέλευση από τη νεκρή ζώνη, είπε ότι αυτό συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους.

Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα βήματα στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ότι η ελπίδα πρέπει να βασίζεται σε σταθερά βήματα.

Σε άλλο σημείο είπε ότι η λύση και η ειρήνη είναι διαδικασίες που πρέπει να οικοδομηθούν από κοινού και ότι ο ίδιος δεν βρίσκεται ούτε σε κατάσταση απελπισίας, αλλά ούτε και δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

«Δεν είμαι εδώ για να δίνω ψεύτικες ελπίδες. Μιλάω με βάση γεγονότα», ανέφερε.

Σχολιάζοντας το μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού, είπε ότι δεν πιστεύει ότι είναι σκόπιμο οι συζητήσεις να διεξάγονται αποκλειστικά στη βάση κάποιων εννοιών. Είπε ότι έμφαση πρέπει να δοθεί στην ουσία και όχι στα ονόματα.

Επανέλαβε ότι η πολιτική ισότητα είναι το πιο θεμελιώδες στοιχείο του μοντέλου λύσης. «Θέλω πολιτική ισότητα», είπε και πρόσθεσε ότι η εκ περιτροπής προεδρία είναι επίσης μέρος αυτού. Είπε ότι μια δομή που δεν έχει πολιτική ισότητα, θα οδηγούσε τους Τουρκοκύπριους σε μειονοτική θέση, όπως είπε.

Επέκρινε και τη στάση του ΠτΔ ισχυριζόμενος ότι τα βήματα που έγιναν επί τόπου δεν ευθυγραμμίζονταν με τις προσεγγίσεις του που “τη μια μέρα έλεγε είμαι έτοιμος να ξεκινήσω αύριο από εκεί που μείναμε στο Κρανς Μοντάνα και την επόμενη μέρα κάνει συνομιλίες με την Αίγυπτο, με τον Λίβανο, με τη Γαλλία , με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αμυντικούς τομείς, τομείς ασφάλειας και ενέργειας”.

«Μιλάτε για περιφερειακή ειρήνη, κι όμως συνάπτετε στρατιωτικές συμφωνίες αγνοώντας μας», είπε ο Τ/κ ηγέτης, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της υπηκοότητας για παιδιά που γεννιούνται από μικτούς γάμους, ο Ερχιουρμάν είπε ότι το θέμα είναι πολιτικό παρά νομικό και υπέδειξε ότι θα χρησιμοποιηθούν και νομικές οδοί για την εξεύρεση λύσης.

Πρόσθεσε ότι θέτει το ζήτημα σε κάθε συνάντηση που πραγματοποιεί και σημείωσε ότι “έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη διαδικασία, αλλά ότι αυτή δεν είναι επαρκής”.

Υποστήριξε ότι και ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει επίσης κάνει παρατηρήσεις για το θέμα αυτό.

Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι Τουρκοκύπριοι σχετικά με την είσοδό τους στην Τουρκία είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να εντοπιστεί και να επιλυθεί.

ΚΥΠΕ