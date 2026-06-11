Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς διευθέτησης στο Κυπριακό, βασισμένης στο συμφωνημένο διεθνές πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, και ως εγγυήτρια δύναμη «θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την πρόοδο προς αυτόν τον στόχο», ανέφερε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, Michael Tatham στη δεξίωση στην οικία του για το πάρτι Γενεθλίων του Βασιλιά.

Ο Υπατος Αρμοστής αναφέρθηκε την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, λέγοντας πως το να έχει πετύχει τόσα πολλά εν μέσω ενός δύσκολου περιφερειακού και παγκόσμιου περιβάλλοντος είναι δηλωτικό της προσήλωσης, πειθαρχίας και ευελιξίας όσων έχουν συμμετοχή.

Στην ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους στη δεξίωση είπε ότι η σύγκρουση στην περιοχή ανησυχεί τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και την Κύπρο. Οι στιγμές κρίσης δοκιμάζουν ακόμη και τις στενότερες συνεργασίες, σημείωσε. «Αν αυτή η περίοδος μας έχει διδάξει κάτι, είναι ότι όσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση, τόσο πιο στενά πρέπει να συνεργαστούν οι εταίροι». Το μάθημα αυτό, συνέχισε, εφαρμόζεται στον πολύ εντατικό πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου (που ήταν παρών) και του Υπουργού Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Keir Starmer και μεταξύ των αξιωματούχων σε κάθε επίπεδο.

«Έχει επίσης φανεί στην εξαιρετικά στενή συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων ενόπλων δυνάμεών μας, οι οποίοι συνεργάζονται έτσι ώστε τα αμυντικά μας μέσα να συνδυάζονται και να συντονίζονται για να διασφαλίζουν τη μέγιστη προστασία σε όλο το νησί της Κύπρου».

Ευρωπαϊκή Προεδρία

Ο κ. Tatham αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή Προεδρία της Κύπρου και στις σχέσεις ΕΕ – ΗΒ, σημειώνοντας ότι για τον ίδιο, που πέρασε τρεις δεκαετίες της διπλωματικής του καριέρας εργαζόμενος εντός της ΕΕ, είναι μια παράξενη εμπειρία να παρακολουθεί την Κυπριακή Προεδρία να αναπτύσσεται «από μια λιγότερο άμεση οπτική γωνία».

Σημείωσε ότι η κυπριακή Προεδρία έχει συμπεριλάβει γενναιόδωρα Βρετανούς Υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους σε ορισμένες από τις εκδηλώσεις της και το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ εργάζονται για την οικοδόμηση μιας στενότερης συνεργασίας τόσο σε οικονομικά όσο και σε θέματα ασφάλειας.

Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που έχει δώσει η Κυπριακή Προεδρία σε αυτή την προσπάθεια, δήλωσε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής κι εξέφρασε την ελπίδα η επόμενη Σύνοδος Κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ να μετατρέψει αυτό το έργο σε απτή πρόοδο και να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης για μια ακόμη στενότερη συνεργασία στο μέλλον.

Ο Βρετανός διπλωμάτης θέλησε μέσω του ΥΠΕΞ να συγχαρεί την Κυπριακή Δημοκρατία για μια εξαιρετικά αποτελεσματική Προεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

«Το γεγονός ότι έχουν επιτευχθεί τόσα πολλά σε ένα δύσκολο περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο λέει πολλά για την προσήλωση, την πειθαρχία και την ευελιξία όλων των εμπλεκομένων» και χαιρέτισε τα βήματα που έγιναν για την ενίσχυση της υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία και την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας – έναν τομέα όπου το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συνεχίζουν να στέκονται δίπλα-δίπλα».

Ο αθλητισμός

Ο Michael Tatham ανέφερε ότι το θέμα του φετινού πάρτι γενεθλίων, λόγω και του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινά απόψε και των αγώνων της Κοινοπολιτείας όπου θα αγωνιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος τον Ιούλιο, είναι ο αθλητισμός. «Ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από αναψυχή, ψυχαγωγία ή εθνική υπερηφάνεια. Είναι επίσης ένας τρόπος έκφρασης των αξιών μας. Οι αγώνες της Κοινοπολιτείας ξεχωρίζουν για την πλήρη ενσωμάτωση του παρααθλητισμού – μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η ένταξη είναι ισχυρότερη όταν ενσωματώνεται, όχι όταν προστίθεται. Ο αθλητισμός επίσης ενώνει. Μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά με τρόπους που η πολιτική και η διπλωματία μερικές φορές δεν μπορούν».

Μία από τις πιο έντονες αναμνήσεις του από την περασμένη χρονιά, είπε, ήταν να δει ένα έργο που υποστηρίχθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία και πραγματοποιήθηκε από την ΜΚΟ United Sports Cyprus, το οποίο φέρνει κοντά μικρά παιδιά και από τις δύο κοινότητες για να παίξουν μπάσκετ. «Το να παρακολουθώ ε/κ και τ/κ παιδιά – που αντιπροσωπεύουν το μέλλον αυτού του νησιού – να παίζουν μαζί τόσο φυσικά ως συμπαίκτες μού έδειξε πόσο ανθρώπινο δυναμικό περιορίζεται από τη διαίρεση του νησιού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάζονται υπομονετικά και επίμονα για να ξεπεράσουν αυτό το χάσμα, συμπεριλαμβανομένων των μελών των Τεχνικών Επιτροπών, μερικά από τα οποία βρίσκονται εδώ απόψε».

Η Ύπατη Αρμοστεία συνέχισε, είναι περήφανη που στήριξε τη συνάντηση των συμπροέδρων όλων των Τεχνικών Επιτροπών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Όσο περισσότερο ζω στην Κύπρο, τόσο πιο έντονα αισθάνομαι ότι το μέλλον βρίσκεται σε ένα επανενωμένο νησί. Στο να τερματιστεί αυτή η τραγική διαίρεση και όλες οι συνέπειές της», σημείωσε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής.

ΚΥΠΕ