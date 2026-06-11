Ο ρόλος της ΕΕ στην ανανεωμένη προσπάθεια του ΟΗΕ για το Κυπριακό ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Πέμπτη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Σε ανάρτησή του στο ‘Χ’, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συζήτησαν επίσης για την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Held a very pertinent discussion with @eucopresident António Costa in preparation for next week’s European Council, during which we exchanged views on the Council’s agenda and key priorities.



We also discussed the role the European Union plays in the UN Secretary-General’s… pic.twitter.com/WvMOGs6W2Q June 11, 2026

“Είχα μια πολύ σημαντική συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία ανταλλάξαμε απόψεις για την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και τις κύριες προτεραιότητες”, σημείωσε.

Συζητήσαμε επίσης, έγραψε ο Πρόεδρος, για “τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανανεωμένη προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό”.

ΚΥΠΕ