Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), σε συνεδρία της την Πέμπτη ενέκρινε την εισήγηση του Υφυπουργού Τουρισμού Κώστα Κουμή και έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτο Παπαδόπουλο για τρεις μήνες.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του ΚΥΠΕ, η ΕΔΥ λειτουργώντας στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών εξέτασε την ένσταση που κατέθεσε δια του δικηγόρου, Κρις Τριανταφυλλίδη, ο κ. Παπαδόπουλος και απορρίπτοντας όλους τους λόγους ένστασης κατέληξε όπως ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Το αίτημα να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού ζητήθηκε ενόψει πειθαρχικής έρευνας εναντίον του κ. Παπαδόπουλου που διέταξε ο αρμόδιος Υφυπουργός.

ΚΥΠΕ