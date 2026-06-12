Στις 5 το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο για το Κυπριακό.

Το Σάββατο η Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται να συναντηθεί εκ νέου και με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Οι συναντήσεις της κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες έρχονται σε συνέχεια των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους την περασμένη Δευτέρα.

Την Τρίτη, η Προσωπική Απεσταλμένη είχε χωριστές συναντήσεις με τους δύο διαπραγματευτές με τους οποίους δεν συζητήθηκε ενδεχόμενο κοινής τους συνάντησης, πριν από τις νέες χωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, στις συναντήσεις με τους διαπραγματευτές η κ. Ολγκίν συνεχίζει τη συζήτηση για την προετοιμασία μιας άτυπης πολυμερούς συνάντησης στα τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου. Στις συζητήσεις υπάρχει «μόνο ουσία» και όχι ΜΟΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

ΚΥΠΕ