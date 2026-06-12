Στην σύλληψη 32χρονου υπόδικου στις Κεντρικές Φυλακές προχώρησε η Αστυνομία στην Πάφο για τέσσερις υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας και εμπρησμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν απόπειρα εμπρησμού, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, εμπρησμό ασθενοφόρων, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, ενός προσώπου ηλικίας 32 ετών υπόδικου στις Κεντρικές Φυλακές, ο οποίος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών εξετάσεων.

Εναντίον του 32χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία. Τα υπό διερεύνηση αδικήματα, που διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026, στην επαρχία Πάφου, και συγκεκριμένα στις 28.4.26, στις 30.4.2 και στις 3.5.26, αφορούν τοποθέτηση εκρηκτικής ύλης (χειρομβοβίδας σε κατοικία), απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλης και εμπρησμό ασθενοφόρων σε ιδιωτική κλινική.

Επίσης τέταρτη ξεχωριστή υπόθεση που εξετάζεται αφορά καταστροφή περιουσίας αδίκημα που διαπράχθηκε στις 13.5.26

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ