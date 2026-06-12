Με την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου, η Εκκλησία της Κύπρου και η ίδια η Μητρόπολη στην οποία τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκε εσωστρέφεια, γυρίζουν σελίδα και ανοίγονται προς την κοινωνία. Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, κατά τη διάρκεια της τελετής χειροτονίας του Γρηγόριου χθες το πρωί στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, φρόντισε να στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Ο Μακαριώτατος κάλεσε τον νέο Μητροπολίτη να μη μεθύσει με την εξουσία του θρόνου και τη φαινομενική δόξα, μην ξεκόψει από τον κόσμο και την εποχή του και μην ακολουθήσει τα βήματα του Τυχικού.

Με όσα ανέφερε ο Μακαριώτατος εκτιμάται ότι έστελνε μήνυμα και προς όλους τους Συνοδικούς αλλά και τους κληρικούς, θέτοντας, κατά κάποιον τρόπο, τις κόκκινες γραμμές του στον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς όσων υπάγονται στην Εκκλησία της Κύπρου.

Οι «προειδοποιητικές βολές» εκτοξεύθηκαν μεν με πατρική αγάπη προς τον νέο Μητροπολίτη και ήταν εμφανές πως δεν έχει ενδείξεις εκτροχιασμού από όσα ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν Επίσκοπο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Μακαριώτατος απευθυνόμενος προς τον εψηφισμένο Μητροπολίτη υπέδειξε πως «δεν είναι ορθό να αποκόπτεται ο Επίσκοπος από την εποχή του και να παρουσιάζεται ως θεολογικά πρωτόγονος», παραπέμποντας ευθέως στη στάση την οποίαν τήρησε ο εν αργία Μητροπολίτης Τυτχικός.

Στον ίδιο τον Τυχικό, καθώς και σε άλλους με ανάλογη νοοτροπία, τόνισε και τα εξής: «Τα περί καθαρών και ακαθάρτων, τα περί δαιμονικών τροφών και ποτών και άλλα παρόμοια, μόνο γέλωτες και ειρωνικά σχόλια μπορούν να προκαλέσουν, φαινόμενο το οποίο είδαμε τελευταίως. Κλείσε τα αυτιά σε αυτούς που κατέστησαν την ορθοδοξία κενού περιεχομένου σύνθημα για να καλύψουν έναν άκρατο εωσφορικό εγωισμό».

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου Μακαριώτατος ανέφερε και τα εξής απευθυνόμενος προς τον κ. Γρηγόριο:

«Δοξάζουμε το Θεό ο οποίος στο πρόσωπό του αποκαθιστά την ομαλότητα στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου που είχε διασαλευθεί με άστοχες ενέργειες ανθρώπων ξένων προς την επαρχία και οι οποίοι είχαν καταφέρει να εμπλέξουν σε αυτές και τον τέως Μητροπολίτη.

Λέγεται πως είναι δύσκολο να υπάρξει ακροβασία χωρίς ίλιγγο και χωρίς θύματα. Πρόσεξε να μην σαλευτεί το πνεύμα σου από τον ίλιγγο του ύψους, τη λαμπρότητα και τη φαινομενική δόξα του επισκοπικού θρόνου όπως συνέβη με τον προκάτοχό σου».

Η χειροτονία τελέστηκε χθες το πρωί κατά τη γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, στο πλαίσιο Αρχιερατικού Συλλείτουργου του οποίου προέστη ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος.

Αναφερόμενος στα νέα του καθήκοντα, ο νέος Μητροπολίτης Γρηγόριος είπε ότι «ο λαός της Πάφου αξίζει μόνο το άριστο και το καλύτερο» και πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί, να κηρύσσει, να διδάσκει, να ακούει, να συμβουλεύει, να οργανώνει και να δημιουργεί.

Μικρή ομάδα υποστηριχτών του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού όταν ακούστηκε η ιαχή «άξιος» (για τον Γρηγόριο) φώναξαν «ανάξιος». Το ίδιο σκηνικό σημειώθηκε και το απόγευμα κατά την ενθρόνιση του Μητροπολίτη. Στο ναό μετέβησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.