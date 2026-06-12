Η SpaceX άντλησε 75 δισ. δολάρια στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή όλων των εποχών, κατακτώντας αποτίμηση σχεδόν 1,8 τρισ. δολαρίων και φέρνοντας τον Έλον Μασκ μια ανάσα από το ορόσημο του ενός τρισεκατομμυρίου προσωπικής περιουσίας.

Ιστορική σελίδα για τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές έγραψε η SpaceX, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Η εταιρεία άντλησε 75 δισ. δολάρια διαθέτοντας 555,6 εκατ. μετοχές στην τιμή των 135 δολαρίων, ενώ το συνολικό ύψος της συναλλαγής μπορεί να φθάσει τα 86 δισ. δολάρια εφόσον ασκηθεί πλήρως το δικαίωμα επιπλέον διάθεσης μετοχών από τους αναδόχους.

Το μέγεθος της δημόσιας εγγραφής ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ της Saudi Aramco, η οποία το 2019 είχε αντλήσει 29,4 δισ. δολάρια.

Αποτίμηση-μαμούθ 1,8 τρισ. δολαρίων για τη SpaceX

Στην τιμή διάθεσης των 135 δολαρίων ανά μετοχή, η SpaceX αποκτά χρηματιστηριακή αξία περίπου 1,77 τρισ. δολαρίων, ενώ η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή της προσεγγίζει τα 1,8 τρισ. δολάρια.

Το μέγεθος αυτό την κατατάσσει άμεσα μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και την Tesla του ίδιου του Έλον Μασκ. Η μετοχή αναμένεται να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευσή της στον Nasdaq με το σύμβολο SPCX.

Η ζήτηση αποδείχθηκε εντυπωσιακή, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν κατά πάνω από τέσσερις φορές τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών. Ιδιαίτερα ενεργή ήταν η συμμετοχή των μικροεπενδυτών, οι οποίοι φέρεται να υπέβαλαν εντολές αγοράς άνω των 100 δισ. δολαρίων.

Από τους πυραύλους στην τεχνητή νοημοσύνη

Η δημόσια εγγραφή της SpaceX δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα στοίχημα για τη διαστημική τεχνολογία και τους δορυφόρους. Μετά την ενσωμάτωση της xAI και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία επιχειρεί να μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του παγκόσμιου οικοσυστήματος AI.

Σύμφωνα με τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει η διοίκηση, η ανάπτυξη υπερσύγχρονων υπολογιστικών υποδομών, δορυφορικών δικτύων νέας γενιάς και μελλοντικών κέντρων δεδομένων στο διάστημα αναμένεται να αποτελέσουν βασικούς άξονες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η επενδυτική κοινότητα φαίνεται να αποτιμά ήδη αυτές τις προοπτικές. Η SpaceX διαπραγματεύεται σε επίπεδα αποτίμησης που παραπέμπουν περισσότερο σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης υψηλής ανάπτυξης παρά σε παραδοσιακή αεροδιαστημική επιχείρηση.

Οι επιφυλάξεις για το επιχειρηματικό μοντέλο

Παρά τον ενθουσιασμό των αγορών, δεν λείπουν οι φωνές αμφισβήτησης. Ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος της μελλοντικής αξίας της εταιρείας βασίζεται σε τεχνολογίες που είτε βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης είτε δεν έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα.

Παράλληλα, η SpaceX καλείται να αντιμετωπίσει ισχυρό ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, οι οποίες διαθέτουν ήδη ευρεία διείσδυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι το ιστορικό του Έλον Μασκ στην ανάπτυξη εταιρειών όπως η Tesla και η SpaceX δικαιολογεί την εμπιστοσύνη της αγοράς στις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες του ομίλου.

Ο Μασκ κοντά στο ορόσημο του ενός τρισεκατομμυρίου

Ο μεγαλύτερος ωφελημένος από τη δημόσια εγγραφή είναι αναμφίβολα ο ίδιος ο Έλον Μασκ. Με βάση την αποτίμηση της IPO, η προσωπική του περιουσία εκτιμάται ότι αυξάνεται κατά περίπου 275 δισ. δολάρια, αγγίζοντας τα 970 δισ. δολάρια.

Η επίδοση αυτή τον φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία άνω του 1 τρισ. δολαρίων. Εφόσον η μετοχή κινηθεί ανοδικά μετά το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο, το ιστορικό αυτό ορόσημο ενδέχεται να επιτευχθεί σύντομα.

Παράλληλα, ο Μασκ διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας, καθώς μετά την εισαγωγή εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 84% των δικαιωμάτων ψήφου.

Προπομπός για τις IPO της OpenAI και της Anthropic

Η επιτυχία της SpaceX θεωρείται από πολλούς αναλυτές το πρώτο μεγάλο τεστ για τη διάθεση των επενδυτών να χρηματοδοτήσουν το επόμενο κύμα εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αγορές αναμένουν ότι τόσο η OpenAI όσο και η Anthropic θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε δημόσια εγγραφή μέσα στους επόμενους μήνες, διεκδικώντας αποτιμήσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια.

Για τη Wall Street και τη Silicon Valley, η πορεία της μετοχής της SpaceX μετά την εισαγωγή της θα αποτελέσει κρίσιμο δείκτη για το κατά πόσο η επενδυτική δίψα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να στηρίξει ένα νέο κύμα γιγαντιαίων IPO.

Προς το παρόν, πάντως, η απάντηση της αγοράς μοιάζει ξεκάθαρη: η ζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και της διαστημικής οικονομίας παραμένει ισχυρότερη από ποτέ.

iefimerida.gr