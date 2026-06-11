Στη λίστα πιθανών στρατιωτικών στόχων του Ιράν ενδέχεται να συμπεριληφθούν περιουσιακά στοιχεία και εταιρείες που συνδέονται με τον Έλον Μασκ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται πως ο στρατός των ΗΠΑ και του Ισραήλ χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαδικτύου Starlink του Μασκ, αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars .

Στους πιθανούς στόχους εντάσσονται οι επίγειοι σταθμοί Starlink που βρίσκονται στο Κατάρ, την Ιορδανία, τα ΗΑΕ και το Ομάν καθώς και εταιρείες που συνδέονται με μετόχους της SpaceX.

Ανώνυμη πηγή, την οποία επικαλείται το Fars, ισχυρίστηκε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε εταιρείες που συνδέονται με τον Μασκ για να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε υποδομές ύδρευσης στο νότιο Ιράν αυτή την εβδομάδα.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να επιτεθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις που σχετίζονται με εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζεται ο Μασκ στην περιοχή και στα κατεχόμενα εδάφη», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Fars.

cnn.gr