Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει τις προσπάθειες της, ώστε να μπορέσει ο Αντόνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει μια νέα άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη.

ΕΙΝΑΙ, όμως, σαφές ότι, για μια ακόμη φορά, όλα εξαρτώνται από την Άγκυρα. Αυτή θα αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει αυτή η νέα- και τελευταία για τον Αντόνιο Γκουτέρες ενόψει της αποχώρησής του- προσπάθεια. Κι αυτό γιατί διαχρονικά αυτό γίνεται. Χωρίς την Τουρκία, που προκάλεσε και συντηρεί το πρόβλημα, τη μη λύση, τίποτε δεν μπορεί να προχωρήσει.

ΤΟ γεγονός ότι ακόμη είναι θολό το τοπίο σε σχέση με το πώς θα υποδεχθεί η Άγκυρα αυτή την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται και από τη στάση του εγκάθετού της στα κατεχόμενα, Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ εν πολλοίς την απόφαση της Τουρκίας, που θα διατυπωθεί κατά την επίσκεψη της κ. Ολγκίν στην Άγκυρα, ο κ. Έρχιουρμαν επαναλαμβάνει εαυτόν. Επαναλαμβάνει τους όρους, που έχουν συνταχθεί στην Άγκυρα και τις επαναλαμβάνει μέχρι να αλλάξει το φιρμάνι: «Οι προϋποθέσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων είναι ότι, η πολιτική ισότητα δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων, δηλαδή προθεσμία. Οι συγκλίσεις του παρελθόντος θα επικυρωθούν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα τύχει διαπραγμάτευσης κάθε θέμα. Εάν η ε/κυπριακή πλευρά εγκαταλείψει ξανά το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το status quo για τους Τ/κύπριους στο νησί θα αλλάξει. Η απομόνωση που έχει επιβληθεί στην ‘’τ.δ.β.Κ. ‘’θα αρθεί». Αυτοί οι όροι/ προϋποθέσεις προφανώς και εγείρουν ζητήματα, που συνιστούν εμπόδια. Κυρίως η αναφορά πως σε περίπτωση αδιεξόδου πρέπει να αλλάξει το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Εννοώντας αναγνώριση της αποσχιστικής οντότητας.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και τέτοιες τοποθετήσεις είναι αντι-παραγωγικές και δεν βοηθούν ποσώς μια νέα προσπάθεια στο Κυπριακό. Περαιτέρω, ο κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, λειτουργώντας ως προπομπός της κατοχικής δύναμης, θέλει να περιορίσει την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Αν κι αυτό δεν μπορεί να γίνει καθώς η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε., ωστόσο, αυτό που καταγράφεται είναι η πρόθεση της κατοχικής πλευράς.

ΑΥΤΟ που επιδιώκει η κατοχική πλευρά είναι να αποτραπεί η ουσιαστική παρουσία της Ένωσης και κυρίως να μην υπάρξει εναρμόνιση των ρυθμίσεων προνοιών σε μια συμφωνία με το κοινοτικό κεκτημένο. Αυτή είναι, δυστυχώς, η επιδίωξη. Και παρόλο που για την Τουρκία μπορεί να υπάρχει εξήγηση γιατί το επιδιώκει αυτό, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί το προτάσσουν οι Τουρκοκύπριοι. Προφανώς ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της Άγκυρας. Αλλά αυτό γίνεται σε βάρος τους, σε βάρος της Κύπρου.