Έχουν αλλάξει και ποιοτικά κι αριθμητικά οι στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, κυρίως λόγω της παρουσίας των Αμερικανών και της στήριξης της οποίας τυγχάνουν από συμμαχικές ή άλλες δυνάμεις, δήλωσε ο ειδικός σε θέματα άμυνας κι επικεφαλής του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών, Άριστος Αριστοτέλους, σημειώνοντας ότι ολόκληρη η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει μπει σε μια νέα φάση, πιο επικίνδυνη από πριν.

Το Ιράν, σημείωσε στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, φαίνεται ότι έχει αντοχές και μπορεί ν’ απαντά, λέγοντας ότι δεν θεωρεί πως η Κύπρος είναι σε ζώνη υψηλού κινδύνου, αλλά από την άλλη «δεν μπορείς να αποκλείσεις οτιδήποτε» παραπέμποντας στο drone που χτύπησε στη βάση Ακρωτηρίου και σημειώνοντας ότι ο άμεσος στόχος είναι οι βρετανικές βάσεις, που έχουν στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ, όχι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Αριστοτέλους θεωρεί ότι με βάση το περιστατικό αυτό στη βάση Ακρωτηρίου θα πρέπει να λειτουργήσει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού για κάθε είδος απειλή, το οποίο για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να υπάρχει κι ένα στρατιωτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για στρατιωτική απειλή από τον αέρα.

Ερωτηθείς εάν η παρουσία στρατιωτικής ενίσχυσης από Ελλάδα, ίσως Γαλλία και άλλες συμμαχικές χώρες, ενισχύουν την στρατιωτική ισχύ της Κύπρου, ο κ. Αριστοτέλους είπε ότι η στρατιωτική παρουσία που θα στείλουν εδώ δεν θα αλλάξει δραστικά την ισχύ που υπάρχει στην περιοχή, δεδομένου ότι δεν θα εμπλακούν στο θέατρο του πολέμου. «Μπορεί να είναι ενισχυτικό στην άμυνα της Κύπρου, μπορεί να είναι ένα μέτρο ασφάλειας αλλά δεν είμαστε σε επίπεδο ψηλού κινδύνου. Μπορεί να συμβάλει στην ψυχολογία του κόσμου και της κυβέρνησης», είπε.

Στην ερώτηση εάν πιο σημαντική είναι η αεράμυνα ή τα πυραυλικά συστήματα ο Άριστος Αριστοτέλους είπε ότι είναι ένας συνδυασμός και η Κύπρος πρέπει να πάρει αρκετά μέτρα για να δημιουργήσει ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα αεράμυνας. «Σημειώστε ωστόσο ότι δεν υπάρχει το τέλειο σύστημα αεράμυνας, αλλά βελτιώνεται ουσιαστικά και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες προστασίας», ανέφερε. Κάποια συστήματα που αποκτήθηκαν τελευταία, πρόσθεσε, βοηθούν αλλά πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας και να υπάρχει κέντρο διοίκησης κι ελέγχου που να ελέγχει και να διανέμει ευθύνες.

ΚΥΠΕ