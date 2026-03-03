Ιρανός που διαμένει στο Ακρωτήρι και θέλησε να παραμείνει ανώνυμος μίλησε στο philenews, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε ο ίδιος και η οικογένειά του, μετά την κατάρριψη drone στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου το βράδυ της Κυριακής.

Ο ίδιος, που ζει στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες μαζί με την οικογένειά του, ανέφερε ότι τη Δευτέρα αποφάσισαν να εγκαταλείψουν προσωρινά το Ακρωτήρι και να μεταβούν στο σχολείο της Ερήμης, όπου και διανυκτέρευσαν. Σήμερα επέστρεψαν στην κατοικία τους.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο philenews, το συναίσθημα προφανώς δεν είναι καλό. Είπε πως οι Ιρανοί θέλουν αυτόν τον πόλεμο γιατί επιθυμούν να φύγει το ισχύον καθεστώς. «Αν φύγει η Ισλαμική Δημοκρατία από το Ιράν και υπάρξει ένα δημοκρατικό Ιράν, τότε επιτέλους ο κόσμος θα είναι ασφαλής. Δεν αφορά μόνο την Αμερική. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Βλέπετε τι συμβαίνει εδώ, συνέχισε, «πολλοί ντόπιοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Και, γενικά, σε κανέναν δεν αρέσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος δεν είναι καλός, δεν είναι ευχάριστος. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν πραγματικά να κάνουν την επανάσταση μόνοι τους. Πριν από δύο μήνες, περισσότεροι από 40.000 Ιρανοί πέθαναν από τα χέρια του καθεστώτος. Δεν φοβούνται να σκοτώσουν ανθρώπους. Χρειάζεται βοήθεια από άλλη χώρα. Οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια».

Όπως εξήγησε ζει με την οικογένειά του στην Κύπρο εδώ και έξι μήνες, από τότε που έφυγε από την Τουρκία. Ερωτηθείς πως νιώθει τώρα στην Κύπρο με αυτή την κατάσταση που επικρατεί, είπε πως προφανώς νιώθει πως υπάρχει κίνδυνος, ειδικά για όσους ζουν κοντά στη βάση.

«Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Μείναμε σε ένα σχολείο στην Ερήμη. Έχουν κρεβάτια, είναι καλό μέρος για να μείνεις. Προφανώς δεν είναι σαν το σπίτι σου, αλλά είναι για να σώσεις τη ζωή σου προς το παρόν», πρόσθεσε.

«Μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει κάτι. Έλεγξα τις ειδήσεις, προς το παρόν είναι εντάξει, αλλά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα επιστρέψουμε», συνέχισε.

Εξιστορώντας το τι έζησαν το βράδυ της Κυριακής, είπε: «Το πρώτο βράδυ, πριν από δύο νύχτες, γύρω στις 11 ή 12 τα μεσάνυχτα, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα μια έκρηξη. Ήταν μόνο μία. Δεν άκουσα τίποτε άλλο μετά. Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Έψαξα στις ειδήσεις, δεν ήμουν σίγουρος τι έγινε. Υπέθεσα ότι ίσως συνέβη κάτι λόγω του πολέμου, αλλά δεν μπόρεσα να βρω ειδήσεις για τρεις με τέσσερις ώρες και μετά ήταν ήδη αργά. Άκουσα και τις σειρήνες, νομίζω ήχησαν γύρω στις 3 τα ξημερώματα».

«Χθες, Δευτέρα, μίλησα με ντόπιους. Μου είπαν ότι είναι καλύτερα να φύγουμε, τουλάχιστον για μια μέρα, για να δούμε τι θα συμβεί. Έτσι αποφασίσαμε να φύγουμε. Αλλά χθες το βράδυ νομίζω δεν έγινε τίποτα και ελπίζω να μη συμβεί τίποτα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την ενημέρωση που λαμβάνουν για την κατάσταση που επικρατεί, είπε πως δεν είχε επίσημη ενημέρωση από κάπου, παρά μόνο από όσα διαβάζει σε ειδήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες.

Ερωτηθείς για το πως αισθάνεται, είπε πως νιώθει ανησυχία. «Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ελπίζω όμως να μη συμβεί τίποτα. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, να μη πανικοβαλλόμαστε. Και ελπίζω και οι ντόπιοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονική τους ζωή εδώ», είπε καταληκτικά.