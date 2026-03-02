Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος μετά την επιβεβαιωμένη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) τύπου Shahed-136 κατά της βρετανικής αεροπορικής βάσης RAF στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:03 μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές στον αεροδιάδρομο, αλλά ευτυχώς κανέναν τραυματισμό.

Η επίθεση θεωρείται άμεση απάντηση στην παροχή διευκολύνσεων από το Λονδίνο προς τις ΗΠΑ, για τη χρήση των βάσεων στην Κύπρο σε επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή.

Το drone που χρησιμοποιήθηκε, το ιρανικό Shahed-136, γνωστό και ως drone αυτοκτονίας, δεν εκτοξεύει πυραύλους, αλλά αποτελεί το ίδιο όπλο, καθώς εκρήγνυται κατά την πρόσκρουση στον στόχο. Έχει χαμηλή τιμή (κάτω από 50.000 δολάρια) και ικανότητα να προκαλεί καίρια πλήγματα. Οι στρατιωτικοί αναλυτές το αποκαλούν ΑΚ-47.

Αν και το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το σημείο εκτόξευσης, στρατιωτικοί αναλυτές εξετάζουν τέσσερα κύρια σενάρια για τη διαδρομή που ακολούθησε το θανατηφόρο drone:

Λίβανος (περιοχή Χεζμπολάχ) – Το επικρατέστερο σενάριο: Οι αναλυτές θεωρούν ως πιθανότερη πηγή τον Λίβανο, ο οποίος απέχει μόλις 250-300 χλμ από την Κύπρο. Η Χεζμπολάχ διαθέτει μεγάλο αριθμό τέτοιων drones και είχε απειλήσει ανοιχτά την Κύπρο ότι θα τη θεωρήσει στόχο, εάν εμπλακεί σε επιχειρήσεις υπέρ του Ισραήλ ή των ΗΠΑ.

Συρία: Πολιτοφύλακες που πρόσκεινται στο Ιράν δραστηριοποιούνται έντονα στη Συρία, η οποία βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση (περίπου 100 χλμ) από το νησί, καθιστώντας την μια εξαιρετικά εύκολη βάση εκτόξευσης.

Επίθεση από θαλάσσης: Εξετάζεται το ενδεχόμενο το drone να εκτοξεύτηκε από πλοίο. Αυτή η μέθοδος θα επέτρεπε στο drone να αποφύγει τα ραντάρ, πλησιάζοντας από μη αναμενόμενη κατεύθυνση και μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης των συστημάτων αεράμυνας.

Ιράν: Αν και το Shahed-136 έχει εμβέλεια που του επιτρέπει να διανύσει τα 1.200 – 1.500 χλμ από το δυτικό Ιράν έως την Κύπρο, το σενάριο αυτό θεωρείται λιγότερο πιθανό. Η πτήση θα απαιτούσε 7-9 ώρες, αυξάνοντας δραματικά τις πιθανότητες εντοπισμού και κατάρριψής του από ραντάρ ή συστήματα αεράμυνας τρίτων χωρών κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδρομής.

Οι έρευνες των βρετανικών αρχών συνεχίζονται, ενώ η επίθεση αυτή κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με άμεσες επιπτώσεις στην Κύπρο.