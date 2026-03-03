Ενισχύει τις γαλλικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, προανήγγειλε σε διάγγελμά του ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Μεταξύ άλλων είπε ότι, πέρα από τα μέσα που υπάρχουν, θα φτάσουν περισσότερα αεροσκάφη και η φρεγάτα Languedoc, που σήμερα το απόγευμα έφτασε ανοιχτά της Κύπρου.

March 3, 2026

Η Γαλλία θα επικεντρωθεί και στον συντονισμό των στρατιωτικών ενεργειών «με τους Έλληνες φίλους μας»

Ακόμη επιβεβαιώνει την αποστολή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στη Μεσόγειο Θάλασσα μαζί με τη συνοδεία μάχης του. Το BFMTV είχε μεταδώσει ότι το αεροπλανοφόρο θα φτάσει στη Μεσόγειο την Κυριακή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενήργησαν «εκτός του διεθνούς δικαίου». Ωστόσο δεν θα λυπηθούμε για κανένα δήμιο, είπε χαρακτηριστικά.

«Μια διαρκής ειρήνη στην περιοχή θα επιτευχθεί μόνο με την επανέναρξη των διπλωματικών διαπραγματεύσεων», είπε ακόμη και εξέφρασε την επιθυμία του για τη «ταχύτερη δυνατή παύση των επιθέσεων».

Για το ιρανικό καθεστώς, ο Μακρόν επισήμανε το «επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα» και την υποστήριξή του σε «τρομοκρατικές ομάδες» στο Λίβανο, την Υεμένη αλλά και σε πολιτοφυλακές στο Ιράκ, καθώς και «την εντολή να πυροβολούν τον ίδιο τους τον λαό».

Σχετικά με την εμπλοκή της Γαλλίας είπε ότι η χώρα του κατέρριψε ιρανικά drone «σε αυτοάμυνα, από τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης για να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο των συμμάχων μας». Δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις υπέστησαν «περιορισμένες ζημιές», σημείωσε ακόμη.

«Η Χεζμπολάχ διέπραξε σοβαρό λάθος να επιτεθεί στο Ισραήλ και να θέσει σε κίνδυνο τους Λιβανέζους», τόνισε ακόμη ωστόσο επισήμανε ότι μια ισραηλινή χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο θα ήταν «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος».

protothema.gr