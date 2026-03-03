Και η Γερμανία, πέραν της Ελλάδας και της Γαλλίας θα συνδράμουν στα αυξημένα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος ενημέρωσε ότι η Κυβέρνηση έχει προβεί σε διευθετήσεις για τον επαναπατρισμό Κυπρίων από χώρες της περιοχής.

Σε δηλώσεις του απόψε στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Τύπου, του Προεδρικού Μεγάρου, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «σήμερα το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των διαρκών διπλωματικών του επαφών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Αφού αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με την περιφερειακή κατάσταση όπως εξελίσσεται, συζήτησαν για τα αυξημένα προληπτική μέτρα που λαμβάνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και για τις Βρετανικές Βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου για την έλευση στην Κύπρο του HMS Dragon στην Κύπρο το επόμενο διάστημα, όπως άλλωστε δήλωσε και ο ίδιος.

Στο πλαίσιο των επαφών του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον Καγκελάριο της Αυστρίας και με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ενώ αντίστοιχα ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κόμπος είχε επαφές σήμερα με την Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Πέραν τούτου, μετά την επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, ως προς τη διερεύνηση και της γερμανικής συνδρομής στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, όπως αντίστοιχα έχει πράξει η Γαλλία και η Ελλάδα, σήμερα είχαν επαφή οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών σε επιχειρησιακό επίπεδο, για να συζητηθεί η συνδρομή της Γερμανίας και σε αυτό το πλαίσιο έχει προγραμματιστεί επικοινωνία των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών για να οριστικοποιηθεί και να διασαφηνιστεί πλήρως ο τρόπος συνδρομής της Γερμανίας, σε συνέχεια της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Πέραν τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των εξελίξεων που διαμορφώνονται λόγω της περιφερειακής κρίσης και σε σχέση ιδιαίτερα με αριθμό πολιτών συμπολιτών μας που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενημερώνει ότι έχει δρομολογηθεί ναύλωση πτήσεων για τον επαναπατρισμό τους. Οι απαραίτητες διευθετήσεις έχουν ολοκληρωθεί και οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πτήσεις προγραμματίζονται να αρχίσουν από αύριο, υπό την αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της διασφάλισης της ασφάλειας, σύμφωνα πάντοτε με τις κατευθυντήριες οδηγίες της αρμόδιας Εθνικής Αρχής Ελέγχου του Εναέριου Χώρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και σε συντονισμό με τις αρμόδιες Αρχές της περιοχής.

Λειτουργοί του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται ήδη σε απευθείας επικοινωνία με τους συμπατριώτες μας που έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην πλατφόρμα ConnectCy, προκειμένου να οργανωθεί μεθοδικά ο προγραμματισμός των πτήσεων.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους των πολιτών που έχουν ήδη δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει με συνέπεια και εντατικό ρυθμό τις ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή όλων των συμπατριωτών μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ήδη αναχωρήσει πτήση από την Αίγυπτο, η οποία μεταφέρει οκτώ Κύπριους πολίτες που βρίσκονταν στο Ισραήλ, ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του επαναπατρισμού.

Η προστασία και η ασφαλής επιστροφή των πολιτών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες παραμένουν σε συνεχή συντονισμό για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης».

Ερωτηθείς για την επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουν μεταφερθεί οι θέσεις μας. Άλλωστε και σε προηγούμενες αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε και ο Υπουργός Εξωτερικών τόσο με την ομόλογό του όσο και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κοινή θεώρηση τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Βρετανού Πρωθυπουργού, όπως και ο ίδιος δήλωσε, είναι ότι οι Βάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να εμπλακούν με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση. Και είναι αυτό που εντάσσεται πλήρως στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο εμείς επιθυμούμε και τον οποίο εμείς υπηρετούμε με έναν τρόπο αξιόπιστο και συνεχή».

Σε ερώτηση αν μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία τους υπάρχει ακόμα στο τραπέζι το θέμα επαναξιολόγησης του καθεστώτος των Βρετανικών Βάσεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε μεταφέρει τις θέσεις μας, Οι θέσεις μας όχι μόνο έχουν γίνει σεβαστές, βλέπετε ότι και οι τοποθετήσεις από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου εντάσσονται και εδράζονται στο ίδιο πνεύμα. Αυτό που προέχει είναι ο συντονισμός που υπάρχει με το Ηνωμένο Βασίλειο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, να παραμείνει το ίδιο στενός και το επόμενο διάστημα να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σε μια ιδιόμορφη περιφερειακή κρίση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι σήμερα επικράτησε ηρεμία και ερωτηθείς αν οι φρεγάτες που αποστέλλονται από άλλες χώρες θα βρίσκονται εδώ για όσο θα χρειαστεί, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «από χθες το μεσημέρι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη ή οποιαδήποτε πληροφορία, και αυτό το επισημαίνουμε.

Πέραν τούτων, στην αξιολόγηση που γίνεται πάντοτε σε συνεργασία μαζί με τους εταίρους μας που συνδράμουν, αλλά και με τους εταίρους μας με τους οποίους είμαστε σε τακτική επαφή, η παρουσία στη χώρα μας των μέσων των χωρών των οποίων έχουμε αναφέρει και βρισκόμαστε σε επαφή μαζί τους, θα είναι για όσο χρειαστεί, για όσο αξιολογείται ότι τα αυξημένα προληπτικά μέτρα πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται σε ισχύ. Αυτό θα γίνεται πάντοτε σε συνεργασία μαζί με τους εταίρους μας, σε συνεργασία των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών και ευελπιστούμε αυτή η περιφερειακή κρίση να οδηγηθεί στην αποκλιμάκωση το συντομότερο δυνατόν για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτός πρέπει να είναι και αυτός είναι ο στόχος όλων μας».