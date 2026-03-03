Σε συνθήκες έντονης αναταραχής βρίσκεται η διεθνής ναυτιλία, καθώς ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο και το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, περίπου 9% του παγκόσμιου στόλου VLCC (Very Large Crude Carriers) βρίσκεται εγκλωβισμένο στην περιοχή, ενώ επτά πλοία φέρονται να έχουν υποστεί πλήγματα. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των στόλων που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Εκτόξευση ασφαλίστρων και διακοπή war risk

Η επιδείνωση της κατάστασης έχει οδηγήσει ασφαλιστικές εταιρείες σε δραστικά μέτρα, με ορισμένες να αναστέλλουν την κάλυψη war risk για διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση ασφαλίστρων, με το ασφάλιστρο πολεμικού κινδύνου να εκτινάσσεται από περίπου 0,1% της αξίας του πλοίου πριν την κλιμάκωση, στο 1% για περιοχές υψηλού κινδύνου. Για πλοίο αξίας 100 εκατ. δολαρίων, το επιπλέον κόστος μπορεί να υπερβαίνει το 1 εκατ. δολάρια για κάλυψη διάρκειας μίας έως δύο εβδομάδων.

Ασφαλιστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι τα επίπεδα αυτά παραπέμπουν στις αυξήσεις που είχαν σημειωθεί στον Εύξεινο Πόντο το 2024, όταν επιθέσεις με drones και ναρκοθετήσεις είχαν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο.

Επιπλέον, μειώθηκε το χρονικό περιθώριο ακύρωσης συμβολαίων από επτά ημέρες σε 48 ώρες, ενώ περιορίστηκαν και οι αποζημιώσεις σε περιπτώσεις ακυρώσεων.

Ναύλοι έως 400.000 δολάρια

Η αβεβαιότητα και η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης έχουν οδηγήσει και σε εκτόξευση των ναύλων, με διεθνή μέσα να αναφέρουν συμφωνίες που αγγίζουν έως και τα 400.000 δολάρια για συγκεκριμένα δρομολόγια υψηλού κινδύνου.

Ασφαλιστικές ενώσεις στο Λονδίνο, σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες ασφάλειας, έχουν ήδη χαρακτηρίσει εκ νέου περιοχές υψηλού κινδύνου, επιβάλλοντας πρόσθετα premiums για τη διέλευση πλοίων.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις

Η αναταραχή στη ναυτιλία εντείνει τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας και στα logistics, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς πρώτων υλών και καυσίμων. Καθώς το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κομβική δίοδο για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, η παρατεταμένη διαταραχή ενδέχεται να έχει ευρύτερες οικονομικές συνέπειες, τόσο για τους εξαγωγείς όσο και για τους εισαγωγείς ενέργειας.

Η εξέλιξη της σύγκρουσης και η διάρκεια των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα θα καθορίσουν το βάθος και την ένταση των επιπτώσεων στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Capital.gr