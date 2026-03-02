Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκεται ο κλάδος της παγκόσμιας ναυτιλίας, μετά τις προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, στον απόηχο της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, η οποία, σύμφωνα με διεθνείς πληροφορίες, οδήγησε στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Μήνυμα που μεταδόθηκε μέσω ασυρμάτου προς τα πλοία που κινούνται στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα μαζικές αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων, με μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους να προχωρούν σε αναστολή διελεύσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Hapag-Lloyd και η CMA CGM, οι οποίες αποφάσισαν να αποσύρουν προσωρινά τα πλοία τους από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια και πλοία LNG έχουν αγκυροβολήσει εντός του Περσικού Κόλπου, ενώ ακόμη 12 πλοία παραμένουν στάσιμα στην αντίθετη πλευρά των Στενών του Ορμούζ, εν αναμονή εξελίξεων.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ποσοτήτων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Καθημερινά, εκατοντάδες πλοία μεταφέρουν ενεργειακά φορτία από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράν, ενώ το LNG προέρχεται κυρίως από το Κατάρ.

Ειδικά για το αργό πετρέλαιο, οι ημερήσιες ροές το 2025 ανήλθαν σε περίπου 13 εκατ. βαρέλια, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 31% των παγκόσμιων μεταφερόμενων ποσοτήτων, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής.

Την κλίμακα της κινητικότητας επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της εταιρείας Skytech, σύμφωνα με τα οποία στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονταν περίπου 100 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 450 δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου και 200 bulk carriers, πριν ξεκινήσουν οι μαζικές αποσύρσεις.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τους φόβους για μείωση των παγκόσμιων ροών, αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων, αλλά και για ευρύτερες επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο, εφόσον η κρίση στα Στενά του Ορμούζ παραταθεί.

Κίνα: Η Cosco δίνει εντολή στα πλοία της που μεταβαίνουν στον Κόλπο να πάνε σε “ασφαλή ύδατα”

Ο κινεζικός κολοσσός θαλάσσιων μεταφορών Cosco έδωσε εντολή στα πλοία του που βρίσκονται στον Κόλπο ή κατευθύνονται εκεί να καταφύγουν σε “ασφαλή ύδατα”, καθώς η μετακίνηση σε αυτήν τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό ανεστάλη ντε φάκτο την επομένη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Η κρατική επιχείρηση που εδρεύει στη Σανγκάη είναι η τελευταία μέχρι στιγμής ανάμεσα στους μεγάλους παγκόσμιους ναυτιλιακούς ομίλους που ανακοινώνει την αναστολή των επιχειρήσεών της μετά την παράλυση των θαλάσσιων μεταφορών στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ, μετά τη σύγκρουση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Κι άλλες μεγάλες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ των οποίων οι Maersk και MSC, έχουν ανακοινώσει την αναστολή των επιχειρήσεών τους στην περιοχή.

Το στενό αυτό αποτελεί σημαντικό σημείο διέλευσης του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πετρελαίου και το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονται από αυτό.

“Τα πλοία που έχουν ήδη εισέλθει στον Κόλπο, μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεών τους όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, έλαβαν οδηγία να μεταβαίνουν σε ασφαλή ύδατα για να παραμείνουν ή να αγκυροβολήσουν εκεί”, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, η Cosco Shipping Lines.

Τα πλοία με προορισμό τον Κόλπο “ενημερώθηκαν να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας”, κυρίως με “μείωση της ταχύτητας” ή “την αναμονή νέων οδηγιών για καθορισμένα προστατευμένα αγκυροβόλια”.

Η επιχείρηση “αποτιμά σχέδια έκτακτης ανάγκης” για όλα τα φορτία στα ενδιαφερόμενα πλοία, “συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εναλλακτικών λιμανιών εκφόρτωσης”.

Χθες, Κυριακή, υπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας γνωστοποίησαν ότι τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση σε αυτήν τη θαλάσσια ζώνη των περίπου 50 χιλιομέτρων, οδό νευραλγικής σημασίας του παγκόσμιου εμπορίου υδρογονανθράκων ανάμεσα στο Ιράν και την χερσόνησο Μουσαντάμ, που ανήκει στο Ομάν.

Capital.gr