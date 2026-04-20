ΟΕΒ, η Παγκύπρια Ένωση Φαρμακοβιομηχανιών (ΠΑΕΦ) και το Υπουργείο Εξωτερικών υπέγραψαν στις 6 Απριλίου 2026 μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο την προώθηση κοινών δράσεων στους τομείς της ανθρωπιστικής αρωγής και της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Το μνημόνιο διαμορφώνει ένα οργανωμένο πλαίσιο συνέργειας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αξιοποιώντας τη διπλωματική εμβέλεια του Υπουργείου Εξωτερικών, τη θεσμική εκπροσώπηση της επιχειρηματικής κοινότητας από την ΟΕΒ και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας μέσω της ΠΑΕΦ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με φαρμακευτικά προϊόντα προς χώρες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων κρίσεων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής και δημόσιας υγείας.

Μέσα από τη συμφωνία ενισχύεται επίσης η διεθνής παρουσία της κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων της στο εξωτερικό και τη διευκόλυνση της συμμετοχής της σε προγράμματα και πρωτοβουλίες με ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030, με έμφαση στην υγεία, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες. Η εφαρμογή του μνημονίου θα βασιστεί στον συντονισμό των συμβαλλόμενων μερών και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και εργαλείων, ώστε να προωθηθούν ουσιαστικές και μετρήσιμες παρεμβάσεις.

Η ΟΕΒ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά συνεργασίες που συνδέουν την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική υπευθυνότητα, προωθώντας δράσεις με διεθνές αποτύπωμα και προστιθέμενη αξία για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία.