Ο CITEA προχωρεί σε νέες κινήσεις εξωστρέφειας, θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των κυπριακών εταιρειών τεχνολογίας και τη διεύρυνση των προοπτικών τους σε αγορές με υψηλό αναπτυξιακό ενδιαφέρον, όπως η Κίνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του CITEA Γιώργος Μαλέκκος, η αντιπρόεδρος Αντωνία Μιχαήλ και η γενική διευθύντρια Ματίνα Ζησιάδου είχαν συνάντηση με εκπροσώπους της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, με βασικό αντικείμενο τις δυνατότητες ενίσχυσης των εξαγωγών των κυπριακών τεχνολογικών επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην κινεζική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν συγκεκριμένες προοπτικές συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην China International Import Expo, μια έκθεση με αποκλειστική στόχευση στις εισαγωγές στην Κίνα, η οποία αξιολογείται ως πιθανή πλατφόρμα για τη διείσδυση κυπριακών εταιρειών στην αγορά της χώρας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του συνδέσμου για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των μελών του, δημιουργία νέων εμπορικών διαύλων και αξιοποίηση αγορών με έντονο αναπτυξιακό δυναμικό. Σύμφωνα με τον CITEA, στόχος είναι οι επαφές αυτές να μετεξελιχθούν σε στρατηγικές συνεργασίες με ουσιαστικό επιχειρηματικό αποτύπωμα για τις κυπριακές επιχειρήσεις τεχνολογίας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του CITEA Γιώργος Μαλέκκος ανέφερε ότι η Κίνα δεν αποτελεί μόνο μια χώρα εξαγωγών, αλλά και μια τεράστια αγορά που αναγνωρίζει τον επαγγελματισμό και την καινοτομία, στοιχείο που, όπως είπε, δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες για τις κυπριακές εταιρείες να τοποθετηθούν ανταγωνιστικά και να προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις.

Όπως σημείωσε, επιδίωξη του συνδέσμου δεν είναι απλώς η συμμετοχή σε εκθέσεις ή η ανάπτυξη επαφών σε επίπεδο γνωριμίας, αλλά η οικοδόμηση συνεργασιών με μετρήσιμα αποτελέσματα για τα μέλη του. Πρόσθεσε ακόμη ότι υπάρχει χώρος για την κυπριακή τεχνογνωσία στην κινεζική αγορά και ότι ο CITEA επιδιώκει να τον διεκδικήσει με οργανωμένο και στρατηγικό τρόπο.

Ο CITEA αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις στοχευμένες διεθνείς επαφές και πρωτοβουλίες, με στόχο τη μετατροπή αυτών των κινήσεων σε πραγματικές επιχειρηματικές συνέργειες για τα μέλη του και την περαιτέρω ενίσχυση της κυπριακής τεχνολογίας στο εξωτερικό.