Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποίησε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2027-2029, καθορίζοντας τις βασικές προτεραιότητες και τους άξονες δράσης του για τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαχείρισης και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Στρατηγικό Σχέδιο συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την αναβάθμιση των κρατικών διαδικασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας. Παράλληλα, στοχεύει στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Όπως επισημαίνεται, κύρια αποστολή του Λογιστηρίου είναι η διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των δημόσιων πόρων και η παροχή αξιόπιστων λογιστικών υπηρεσιών, μέσω της υποστήριξης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του κράτους, της διαμόρφωσης αποτελεσματικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και στην ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πρακτικές και πρότυπα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Η υλοποίηση του Σχεδίου θα βασιστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι θα παρακολουθούνται συστηματικά, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και η επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στην ενότητα «Ποιοι είμαστε».