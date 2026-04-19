Τον Φεβρουάριο του 2026 η ζωή του 12χρονου Ryder, με καταγωγή από την Οκλαχόμα, άλλαξε για πάντα, όταν οι γιατροί τού τοποθέτησαν ένα πρωτοποριακό κοχλιακό εμφύτευμα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ακούει χωρίς τα ακουστικά που χρησιμοποιούσε σε όλη του τη ζωή.

Στο συγκινητικό βίντεο της πρώτης ενεργοποίησης, ο μικρός αντιδρά με έκπληξη καθώς αρχίζει να ακούει για πρώτη φορά, περιγράφοντας τους ήχους που αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιώντας ότι μπορεί να ακούσει χωρίς τα ακουστικά του. Τα έντονα συναισθήματά του μετατρέπονται σε δάκρυα χαράς!

skai.gr