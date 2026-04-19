Η Ayshe Redzep Ahmed, επονομαζόμενη και ως Άννα, ηλικίας 17 ετών, από Βουλγαρία, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής της στην Αγλαντζιά, επαρχία Λευκωσίας, από την Κυριακή, 19 Απριλίου, 2026.

Η 17χρονη περιγράφεται ως ισχυρής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με καστανά μακριά μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε ροζ φόρμα, άσπρη μπλούζα με την επιγραφή «LOS ANGELES 94» με μαύρου χρώματος γράμματα, καθώς και μαύρη ζακέτα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.