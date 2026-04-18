Στη λίστα Forbes 30 Under 30 Europe 2026 εντάχθηκε ο επιχειρηματίας Yannik Schmidt-Grimm, ιδρυτής της dreamfactory Hospitality και της πλατφόρμας αυτοματοποίησης επισκεπτών Foyera, για τη δημιουργία ενός ομίλου φιλοξενίας και τεχνολογίας με διεθνή δραστηριότητα και έδρα την Πάφο.

Η διάκριση αφορά έναν από τους 300 νέους επιχειρηματίες που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 υποψηφιότητες σε όλη την Ευρώπη και, σύμφωνα με το κείμενο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, όπου οι επιχειρήσεις με έντονη διεθνή επέκταση παραμένουν περιορισμένες.

Ο Yannik Schmidt-Grimm ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στον τομέα της φιλοξενίας το 2023 και μετακόμισε στην Πάφο το 2024, διαθέτοντας – όπως αναφέρεται – περίπου €5.000 προσωπικό κεφάλαιο και χωρίς εξωτερικούς επενδυτές.

Σήμερα, ο όμιλος που έχει δημιουργήσει διαχειρίζεται περισσότερες από 350 μονάδες φιλοξενίας σε ακίνητα στη Βιέννη και την Κρακοβία, που περιλαμβάνουν ξενώνες, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα και χώρους co-living, με μοντέλο franchise. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες επέκτασης σε Λισαβόνα και Αθήνα, ενώ αυτόν τον μήνα ανοίγει και νέα εμβληματική μονάδα εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων στη Βιέννη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ανάπτυξη της επιχείρησης έχει χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από λειτουργικές ταμειακές ροές και δανεισμό ακινήτων, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί επιχειρηματικό κεφάλαιο.

Η τεχνολογική πλατφόρμα Foyera

Παράλληλα με τον όμιλο φιλοξενίας, ο Schmidt-Grimm ανέπτυξε το Foyera, μια πλατφόρμα που αυτοματοποιεί την επικοινωνία με τους επισκέπτες για ξενοδοχεία και διαχειριστές βραχυχρόνιων μισθώσεων, χωρίς να απαιτείται συνεχής στελέχωση υποδοχής.

Η πλατφόρμα διαχειρίζεται πολυγλωσσική επικοινωνία, συντονισμό check-in και ερωτήματα επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο, με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση των εσόδων ανά κράτηση.

Αρχικά σχεδιάστηκε για τις ανάγκες των ακινήτων της dreamfactory Hospitality, αλλά πλέον προωθείται και σε εξωτερικούς συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη. Όπως αναφέρεται, πρώτη εμπορική προτεραιότητα αποτελεί η κυπριακή αγορά και ειδικότερα τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο νησί.

Η Πάφος ως βάση διεθνούς ανάπτυξης

Η εγκατάσταση του επιχειρηματία στην Πάφο παρουσιάζεται ως κεντρικό στοιχείο της πορείας του. Ο ίδιος μετακινήθηκε από τη Βιέννη στην Κύπρο το 2024, επιλέγοντας τη χώρα λόγω της ιδιότητάς της ως κράτους-μέλους της ΕΕ, του σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος και της δυνατότητας που – όπως εκτιμά – προσφέρει για διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη.

Στόχος του, μέσω της ανάπτυξης του Foyera σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αγοράς φιλοξενίας, είναι να ενισχύσει τα έσοδα και την εμπειρία πελατών στα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα της Κύπρου, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα του κυπριακού τουρισμού.

Σύμφωνα με το κείμενο, και οι δύο εταιρείες ανήκουν ιδιωτικά στον ίδιο και έχουν την έδρα τους στην Πάφο.

Η δήλωση του ιδρυτή

Σε δήλωσή του, ο Yannik Schmidt-Grimm αναφέρει ότι η Κύπρος προσέφερε το νομικό πλαίσιο, τη στρατηγική θέση και τη σταθερότητα που χρειάζονταν για να στηθεί σωστά η επιχείρηση.

Όπως σημειώνει, το επόμενο βήμα μέσα από το Foyera είναι η επιστροφή αυτής της ανάπτυξης στην τοπική αγορά, με στόχο να βοηθηθούν τα ξενοδοχεία της Κύπρου να διαχειρίζονται καλύτερα τους επισκέπτες, να αυξάνουν τα έσοδα ανά κράτηση και να ενισχύουν τη θέση τους ως μέρος ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού προορισμού.

Χαρακτηρίζει επίσης τη διάκριση του Forbes ως σημαντικό ορόσημο, τονίζοντας ωστόσο ότι το ουσιαστικό ενδιαφέρον του παραμένει το έργο που αναπτύσσεται στην Κύπρο.