Ανοίγει η ψαλίδα της έρευνας της Αστυνομίας για τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, με ισχυρισμούς περί διαφθοράς, Αδελφότητας και σεξουαλικών κακοποιήσεων από πρώην Δικαστές, πολιτικούς και οργανισμούς.

Παρ’ όλο που παραμένουν κάποια κενά όσον αφορά στα μηνύματα τα οποία δόθηκαν στην Αστυνομία και ελέγχεται κατά πόσον είναι γνήσια ή προϊόν κατασκευάσματος, οι ανακριτικές Αρχές προχωρούν τώρα με έρευνες και ανακρίσεις για το κεφάλαιο που αφορά στην «Αδελφότητα των Ροδόσταυρων», η οποία φέρεται σύμφωνα με τις καταγγελίες Δρουσιώτη να κρύβεται πίσω από τη «Σάντη» και διακινεί εκατομμύρια ευρώ.

Όπως γράψαμε και χθες, για το θέμα των sms που παραδόθηκαν στην ανακριτική ομάδα από τον Μ. Δρουσιώτη, αναμένεται το αποτέλεσμα του ελέγχου από την Europol, ενώ με χθεσινή παραδοχή του ίδιου, η «Σάντη» χρησιμοποιούσε στα μηνύματά τις φωτογραφίες από το διαδίκτυο, προκειμένου να γίνει πιστευτή. Αυτό ενισχύει την εκδοχή που έδωσε η ίδια στην Αστυνομία, ότι εθίστηκε σε μια κατάσταση και κατασκεύαζε μηνύματα τα οποία απέστελλε στο δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, χωρίς να τον ενημερώσει ότι είναι πλαστά. Μάλιστα, αυτή είχε γίνει ένα με τον ρόλο της «Σάντης» και ένοιωθε ότι όλα ήταν πραγματικά. Ως προϊόν κατασκευής είχαν κριθεί και οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει ο δημοσιογράφος και αφορούσαν χρήματα και δήθεν κοινό λογαριασμό που είχε η «Σάντη» με τον Δικαστή, αφού και αυτά εντοπίζονται στο διαδίκτυο τις περιόδους 2018 και 2019, όπως είχε αναφέρει η Αστυνομία στον όρκο με βάση τον οποίο εξασφαλίστηκε το ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του κ. Κληρίδη.

Όσον αφορά στο νέο ηχητικό που είδε το φως χθες και αφορούσε την περιβόητη μετάβαση της «Σάντης» στη Γερμανία σε κέντρο προστασίας θυμάτων, αυτό θα εξεταστεί κατά πόσον είναι αυθεντικό. Ωστόσο, τα στοιχεία που διαθέτουν οι Αρχές από διάφορες κρατικές Υπηρεσίες αλλά και εργοδότες της 45χρονης γυναίκας, το διάστημα που γίνεται αναφορά ότι βρισκόταν στη Γερμανία, φαίνεται να βρισκόταν στην Κύπρο. Αυτό ενισχύεται και από επισκέψεις της σε γιατρούς την χρονική περίοδο που γίνεται αναφορά. Οι ανακριτές έχουν λάβει καταθέσεις από 10 εργοδότες της, κατά το διάστημα 2001-2023, πήραν στοιχεία από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το ΓεΣΥ και εξετάζουν και αρχεία μέσω συστημάτων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών για να φανεί αν είχε ταξιδέψει. Αυτό που μας αναφέρθηκε είναι πως δεν μπορεί ένα πρόσωπο να βρίσκεται ταυτόχρονα σε δύο τόπους.

Πάντως, οι έρευνες για το ζήτημα αυτό συνεχίζονται και γι’ αυτό θα γίνει επαφή με τον δημοσιογράφο Στέλιο Ορφανίδη ώστε να κληθεί να δώσει κατάθεση. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι αυτός δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος να έρθει για να δώσει μαρτυρία, ωστόσο, η κατάθεσή του είναι επιβεβλημένη ώστε να δώσει και τα ηχητικά που κατέχει, γι’ αυτό και αν δεν συνεργαστεί, τότε θα ακολουθηθεί η νενομισμένη διαδικασία, όπου θα ζητηθεί η συνδρομή των Αρχών της χώρας στην οποία διαμένει.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έγινε κάποια επαφή των ανακριτών εξ αρχής χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Η μαρτυρία του θεωρείται βασική για τη διερεύνηση όλων των ισχυρισμών, αφού η ίδια η «Σάντη» αναφέρει ότι δεν είχε αποστείλει σε αυτόν κανένα μήνυμα.

Κλήση προσώπων που κατονομάζονται και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

Όσον αφορά στο κεφάλαιο «Αδελφότητα των Ροδόσταυρων», οι ανακριτές έχουν ετοιμάσει λίστα με πρόσωπα που θα κληθούν να καταθέσουν αφού κατονομάζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ότι εμπλέκονται. Για την ύπαρξη της «Αδελφότητας» κάνουν αναφορές στις καταθέσεις τους, τόσο ο Μ. Δρουσιώτης όσο και ο Ν. Κληρίδης. Ο τελευταίος σε κατάθεσή του στην Αστυνομία, όπως αναφέρεται στην ένορκη δήλωση που κατατέθηκε σε Δικαστή, φέρεται να είπε ότι η «Σάντη» του είχε αναφέρει πως ο Δικαστής κάνει κουμάντο στην Κύπρο και ανήκει σε «Αδελφότητα» η οποία ελέγχεται από Ελλάδα και Ρωσία.

Επίσης, ο Δρουσιώτης στην πρώτη του ανάρτηση στις 30 Μαρτίου είχε ισχυριστεί ότι ο Δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου είχε διευθετήσει το 2020 εργοδότηση της «Σάντης» σε μια θυγατρική που είχε στην Κύπρο μια ελληνική εταιρεία. Μέσω των λογαριασμών της εταιρείας αυτής, φαίνεται να διακινούνταν μεγάλα ποσά για λογαριασμό της «Αδελφότητας». Μάλιστα, το 14σέλιδο έγγραφο που παρέδωσε στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης στην κατάθεσή του στους ανακριτές ημ. 3/4/2026, στο οποίο φέρεται να περιλαμβάνει την ιστορία της «Σάντης», γίνεται αναφορά στη συμμετοχή του Μιχάλη ή «Μικέλ» στην «Αδελφότητα». Η ίδια η «Σάντη», όπως αναφέρεται, άρχισε να μαθαίνει πληροφορίες για την «Αδελφότητα» και πώς επηρέαζε την εύρυθμη λειτουργία του κράτους σε Κύπρο και Ελλάδα.

Είναι γι’ αυτό που στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να γίνει αυτό που δεν έγινε μέχρι σήμερα, δηλαδή, ν’ ανοιχθούν τραπεζικοί λογαριασμοί εταιρειών και προσώπων ώστε να φανεί κατά πόσον οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ίχνος αξιοπιστίας.

Τίνος είναι το παιδί;

Επειδή πολλά αναφέρονται για τον γιο που έχει η «Σάντη» και τους ισχυρισμούς για το ποιος είναι ο πατέρας του, οι ανακριτές έχουν προχωρήσει σε έρευνες τόσο στον Έπαρχο όσο και σε Δικαστήριο. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο πατέρας του τον αναγνώρισε μετά από δικαστική διαδικασία την οποία κίνησε ο ίδιος. Αναμένεται ότι θα ζητηθούν στοιχεία από την υπόθεση για να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις. Επίσης, στοιχεία θα ληφθούν και από το σχολείο στο οποίο φοίτησε το παιδί κυρίως κατά την εγγραφή του, το πιστοποιητικό γέννησης που κατατέθηκε και ποιον είχε εγγεγραμμένο ως πατέρα. Όλα αυτά θα δώσουν απαντήσεις με στοιχεία.

Το Samsung που δεν βρέθηκε

Ένα από τα πλέον σοβαρά κενά στην υπόθεση αφορά στο κινητό της «Σάντης» με το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, είχε κατασκευάσει τα μηνύματα που δόθηκαν στην Αστυνομία και είδαν το φως της δημοσιότητας. Η ίδια αναφέρει ότι το είχε παραδώσει στον Νίκο Κληρίδη για να το φυλάξει, ωστόσο, εκείνος απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό.

Είναι γι’ αυτό το κινητό που διενεργήθηκε η έρευνα στα υποστατικά του. Η πλευρά του δικηγόρου σε ανάρτησή της αναφέρει ότι έχουμε τη «Σάντη» του 2020 που επιβεβαιώνει τα sms τα οποία λόγω όγκου δεν θα μπορούσε να κατασκευάσει, και τη «Σάντη» του ’26 που έχει αναιρέσει όλα όσα έλεγε σε ανύποπτο χρόνο. «Δεν διερευνάς (η Αστυνομία) τη “Σάντη” του ’26 εγκαταλείποντας την έρευνα της αλήθειας. Χάθηκε μαρτυρικό υλικό, όπως το Samsung που κατασκευάστηκαν τα μηνύματα και δεν εξέδωσες ένταλμα έρευνας ούτε για την ίδια ούτε για τους αποστολείς και παραλήπτες. Στοχοποίησες τον Νίκο Κληρίδη ο οποίος προσφέρθηκε να σε βοηθήσει».