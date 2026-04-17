Άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη και αφορούν βαρύτατους ισχυρισμούς περί παιδεραστίας, εκποιήσεις, αδελφότητες με εμπλοκή επωνύμων του δικαστικοπολιτικού συστήματος.

Πάνω από δύο βδομάδες η κοινή γνώμη ασχολείται νυχθημερόν με τις αποκαλύψεις του Μακάριου Δρουσιώτη, με επίκεντρο μια 45χρονη γυναίκα με το ψευδώνυμο «Σάντη», η οποία από τη μια παρουσιάζεται ως μυθομανής ή από την άλλη, ότι είχε μπλεχτεί με «κύκλωμα» και προσπαθούσε να ξεφύγει. Η χθεσινή αποκάλυψη από το philenews, της ένορκης δήλωσης ανακριτή της Αστυνομίας ενώπιον δικαστή στη Λευκωσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί το ένταλμα έρευνας σε υποστατικά του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, ξεκαθάρισε αρκετά ζητήματα που αποτελούσαν γκρίζες ζώνες και ήταν το αντικείμενο ισχυρισμών σε καταθέσεις εμπλεκομένων.

Μέσα από την έρευνα της ανακριτικής ομάδας που διόρισε ο Αρχηγός Αστυνομίας, έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν την πραγματικότητα γύρω από την «Σάντη», όπως:

> Ένα παιδί έχει αποκτήσει, έφηβος αυτή τη στιγμή με πατέρα άλλο από τον πρώην δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου, όπως ήταν ο αρχικός ισχυρισμός.

> Από την έρευνα στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις αλλά και επισκέψεις σε γιατρούς στο ΓεΣΥ, φαίνεται πως η συγκεκριμένη γυναίκα από το 2001 – 2023 εργαζόταν στην Κύπρο σε διάφορες ιδιωτικές εργασίες.

> Ουδέποτε εργάστηκε στο Προεδρικό, αφού η έρευνα έδειξε πως το 2023 που υπήρχε αναφορά ότι η «Σάντη» εργοδοτήθηκε δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την εμπλοκή του πρώην δικαστή, αυτή εργαζόταν σε κατάστημα στη Λευκωσία. Μάλιστα, έχουν εντοπιστεί οι εργοδότες της και έδωσαν σχετικές καταθέσεις στους ανακριτές.

> Ο πατέρας της είχε χάσει τη ζωή του όντως από αυτοχειρία όταν αυτή ήταν 25 ετών, αλλά όχι με τον τρόπο που περιγράφεται (από ηλεκτροπληξία σε μπανιέρα) και όχι για τον λόγο που υποστηρίζεται.

> Η Αστυνομία προχώρησε στην έρευνα στα υποστατικά του Νίκου Κληρίδη, μόνο μετά που αυτός καθυστερούσε την πρόσβαση στους ανακριτές στο κινητό και το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για να εξεταστούν οι ισχυρισμοί της «Σάντης» ότι του έδωσε το κινητό της με το οποίο είχαν δημιουργηθεί τα δεκάδες μηνύματα.

Παράλληλα, από τις έρευνες των ανακριτών, φαίνεται να έχουν καλυφθεί σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν μέσα από αναρτήσεις ή δηλώσεις όλων των πλευρών. Με δεδομένο αυτό και όπως δηλώθηκε ξεκάθαρα στη δικαστή από τον ανακριτή, «οι έρευνες της Αστυνομίας κατευθύνονται προς τις κατευθύνσεις που οδηγεί η μαρτυρία που προκύπτει καθημερινά», φαίνεται πως όλα είναι υπό διερεύνηση, χωρίς η Αστυνομία να έχει πάρει θέση.

Αυτό δείχνουν και τα αδικήματα τα οποία εξετάζονται που αφορούν εκτός της διάδοσης ψευδών ειδήσεων (θα φανεί από την έρευνα στο τέλος από ποιους) και της υποκλοπής, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα πάρα πολύ σοβαρά στην περίπτωση που αποδειχθούν.

Στο κάδρο των ερευνών βρίσκεται και η νέα φωτογραφία που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα με ανάρτηση του Μ. Δρουσιώτη που παρουσιάζει δήθεν το χέρι της «Σάντης» τραυματισμένο, αφού έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για φωτογραφία που η “Σάντη” εντόπισε στο διαδίκτυο. Αυτό το παραδέχεται σήμερα σε νέα ανάρτησή του και ο Μακάριος Δρουσιώτης. Προϊόν αναδημοσίευσης από το διαδίκτυο, ήταν και οι δύο φωτογραφίες που παρουσίαζαν χρήματα και κοινό λογαριασμό της «Σάντης» με τον πρώην δικαστικό.

Εφαρμογές και η χαμένη συσκευή

Από τις έρευνες στα δύο κινητά της 45χρονης γυναίκας, προκύπτει αβίαστα πως αυτή κατείχε εφαρμογές που παρείχαν τη δυνατότητα δημιουργίας fake μηνυμάτων αλλά και κλήσεων. Οι εφαρμογές αυτές αποκτήθηκαν, πριν την πρώτη δημοσίευση του Μ. Δρουσιώτη, δηλαδή στις 30 Μαρτίου.

Μάλιστα, από περαιτέρω έρευνα του «Φ», προκύπτει ότι η «Σάντη» έχει αναφέρει σε κατάθεσή της, ότι παρόμοιες ή τις ίδιες εφαρμογές κατείχε και παλαιότερα, αλλά όταν χάλασε το κινητό της το αντικατέστησε. Η ίδια ισχυρίστηκε επίσης στην τρίτη της κατάθεση ότι το κινητό που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των μηνυμάτων, το είχε δώσει στον Νίκο Κληρίδη για φύλαξη. Η συσκευή αυτή δεν έχει βρεθεί, ενώ ο κ. Κληρίδης απορρίπτει ότι κατείχε αυτή τη συσκευή, η οποία ούτως ή άλλως δεν εντοπίστηκε κατά την έρευνα της Αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή η Αστυνομία κατέχει τα κινητά τηλέφωνα και τα εξετάζει, της «Σάντης», του Ν. Κληρίδη και του πρώην δικαστή, ο οποίος ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί την ίδια συσκευή.

Στο μεταξύ, την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται ότι θα κατατεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, η αίτηση της ομάδας δικηγόρων που εκπροσωπεί τον Νίκο Κληρίδη, με την οποία θα ζητείται η έκδοση διατάγματος σερτιοράρι, που να ακυρώνει το ένταλμα έρευνας στα υποστατικά του. Ως γνωστόν, το ένταλμα έρευνας εκτελέστηκε το Μ. Σάββατο με τον κ. Κληρίδη να διαμαρτύρεται για τον τρόπο που ενήργησε η Αστυνομία. Η «εξαγωγή» των μηνυμάτων και e-mails από τους ανακριτές έγινε με τη χρήση λέξεων – κλειδιών, που περιέχονταν στα μηνύματα (focus, Βγενόπουλος, κ.ά.) με σκοπό να μην παραληφθούν άλλα μηνύματα που δεν σχετίζονται με την υπό εξέταση υπόθεση.

Εν αναμονή Europol – Υπουργικό

Πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα η Europol να δώσει τις απαντήσεις της κατά πόσον τα μηνύματα που της αποστάλθηκαν είναι γνήσια ή αποτελούν προϊόν κατασκευής. Στην Ευρωπαϊκή Αστυνομία έχουν αποσταλεί πέραν των sms που στην ουσία είναι screenshot και κινητά τηλέφωνα που δόθηκαν ή παρέλαβε η Αστυνομία για έλεγχο. Εκτιμάται ότι επειδή τα μηνύματα είναι φωτογραφίες και όχι τα πρωτότυπα, η Europol δεν θα εκφέρει ξεκάθαρη γνώμη, παρόλο που τίποτα δεν αποκλείεται.

Επίσης, την ερχόμενη βδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, αφού ενημερωθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, κατά πόσον θα προχωρήσει να διορίσει ποινικό ανακριτή ή όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί εν πολλοίς και από τις απαντήσεις της Europol.