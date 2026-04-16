Δηλώσεις για πρώτη φορά, αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση της Σάντη και τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη παραχώρησε ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του:

Σε μια υπόθεση που αγγίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς η απαίτηση για διαφάνεια είναι πλήρως θεμιτή. Αντιλαμβάνομαι την κριτική και την ανησυχία της κοινωνίας. Είναι μέρος της Δημοκρατίας και μας υποχρεώνει να λειτουργούμε με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Η ευθύνη μου ως Αρχηγός της Αστυνομίας, δεν είναι να υπερασπιστώ χειρισμούς. Είναι να διασφαλίσω ότι η διαδικασία είναι σωστή και αξιόπιστη.

Η υπόθεση που βρίσκεται στην επικαιρότητα είναι σύνθετη και πολύπλοκη και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. Η Αστυνομία λειτουργεί με πλήρη επίγνωση της ευθύνης της και έχει τον έλεγχο της διαδικασίας σε όλα τα στάδια. Η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει οιοιδήποτε αφήγημα. Γίνεται για να καταλήξει στην αλήθεια με βάση τα στοιχεία. Έχουμε προχωρήσει ουσιαστικά στην εξέταση της υπόθεσης και βρισκόμαστε ήδη στον πυρήνα. Λαμβάνονται καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα και αναφερόμενα πρόσωπα, αξιολογούνται τεκμήρια και στοιχεία και καταγράφονται μεθοδικά τα πραγματικά γεγονότα και πληροφορίες που προκύπτουν.

Για το θέμα θα ενημερωθεί αρμοδίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης. Θέλω όμως να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Τέτοιες υποθέσεις πρέπει να διερευνώνται σωστά με αυστηρή τήρηση όλων των διαδικασιών. Κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και υπεράνω της διαδικασίας. Όπως και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στοχοποιείται χωρίς τεκμήρια. Μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι εφ’ όσων προκύψει ανάγκη, η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με πλήρη και τεκμηριωμένο τρόπο.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως το δημόσιο ενδιαφέρον και την ανάγκη για ενημέρωση. Η Αστυνομία θα συνεχίσει να εργάζεται με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στην κοινωνία στην οποία έχει καθήκον να πράττει. Σας ευχαριστώ.