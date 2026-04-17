Αν τα όσα διαρρέουν από την Αστυνομία για το ανακριτικό της έργο σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» επιβεβαιωθούν, τότε το κατώφλι της Αστυνομικής Ακαδημίας θα διαβούν ανώτατοι αξιωματούχοι για να δώσουν κατάθεση.

Αυτό προκύπτει από απαντήσεις που επιχείρησε να λάβει ο «Φ», μετά τη διαπίστωση ότι το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας επικεντρώθηκε μέχρι στιγμής στην αξιοπιστία των μηνυμάτων που φέρεται να διακίνησε η 45χρονη γυναίκα.

Η τελευταία, όπως είναι γνωστό, κατέθεσε πως στιγμιότυπα οθόνης είναι προϊόν χάλκευσης μέσω ψηφιακών εφαρμογών, ενώ για άλλες περιπτώσεις φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ψευδόταν προκειμένου να δείξει πως έχει γνώση για πράγματα και καταστάσεις.

Από το μέχρι στιγμής ανακριτικό έργο προκύπτουν δυο βασικοί παράμετροι:

>> Η μια αφορά την προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αστυνομικοί ανακριτές θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τα κίνητρα της 45χρονης γυναίκας ή να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υποκινήθηκε για να διασπείρει χαλκευμένα μηνύματα με ψευδείς ισχυρισμούς.

>> Η έτερη παράμετρος αφορά τους αξιωματούχους που ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς των μηνυμάτων, με τους οποίους επιχειρείται να συντεθεί η εικόνα ενός κυκλώματος κατάλυσης της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή δικαστών του Ανωτάτου, αξιωματούχων της εκτελεστικής εξουσίας και πολιτικών προσώπων με ισχύ.

Όπως ανέφεραν και στην εφημερίδα μας άνθρωποι με νομική κατάρτιση, είναι πολύ σημαντικό στην αυτεπάγγελτη αυτή ποινική έρευνα της Αστυνομίας να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, να καλυφθούν όλα τα σενάρια και να μην ακολουθήσει μόνο η γραμμή διάψευσης ή επιβεβαίωσης των ψηφιακών αρχείων. Κι αυτό έστω κι αν χάθηκε χρόνος, αφού οι σχετικές αποκαλύψεις του Μακάριου Δρουσιώτη είδαν το φως της δημοσιότητας στις 30 Μαρτίου.

Πρόσωπο που είναι σε θέση να γνωρίζει τις προσπάθειες των ανακριτών της υπόθεσης που έχουν ως βάση τους τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας, μας μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας αναφέροντας πως το ερευνητικό έργο της Αστυνομίας δεν θα περιορίζεται στη «Σάντη» και στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, ο οποίος έγινε κοινωνός των μηνυμάτων από την πρώτη μεταξύ 2019 και 2020. Σε βάρος του τελευταίου είχε εκτελεστεί ένταλμα ερεύνης το Μεγάλο Σάββατο.

Ρωτήσαμε κατά πόσον θα κληθούν για κατάθεση και αξιωματούχοι που στη βάση των ισχυρισμών παρουσιάζονται να έχουν εγκληματική δράση με βάση το αφήγημα των επίμαχων μηνυμάτων. Η απάντηση ήταν καταφατική.

Μήνυμα Αρναούτη

Το μήνυμα ότι το ανακριτικό έργο δεν θα έχει περιορισμένο πεδίο, επιχείρησε να στείλει και ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, στις τοποθετήσεις που έκανε χθες το μεσημέρι σε δημοσιογράφους.

Μιλώντας μετά το τέλος συνέντευξης Τύπου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, είπε μεταξύ άλλων: «Η έρευνα δεν γίνεται για να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε αφήγημα. Γίνεται για να καταλήξει στην αλήθεια με βάση τα στοιχεία. Έχουμε προχωρήσει ουσιαστικά στην εξέταση της υπόθεσης και βρισκόμαστε ήδη στον πυρήνα. Λαμβάνονται καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα και αναφερόμενα πρόσωπα, αξιολογούνται τεκμήρια και στοιχεία και καταγράφονται μεθοδικά τα πραγματικά γεγονότα και πληροφορίες που προκύπτουν».

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου και υπεράνω της διαδικασίας».

Δρουσιώτης: «Δεν υιοθετώ την παιδεραστία, όμως τα μηνύματα είναι βάσιμα»

Χθες, ο ερευνητής/συγγραφέας, Μακάριος Δρουσιώτης, σε τηλεοπτική παρέμβασή του θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι δεν υιοθετεί το περιεχόμενο μηνυμάτων που έφερε στο φως της δημοσιότητας στις 30 Μαρτίου για κατ΄ ισχυρισμό παιδεραστία που «χρεώνεται» σε πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο κ. Δρουσιώτης ζήτησε να τοποθετηθεί στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» που παρουσιάζει η δημοσιογράφος, Κάτια Σάββα, με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Στην αρχική του δήλωση, ο ερευνητής/συγγραφέας σχολίασε: «Αυτό που είπε ο κ. Αντωνίου ότι εγώ υιοθετώ αυτά τα μηνύματα, εννοώ το περιεχόμενο, εννοώ ως γεγονότα, είναι αυθαίρετο. Εγώ λέω τι λένε τα μηνύματα. Δεν δίκασα τον άνθρωπο. Κανένα δεν εδίκασα και κανένα δεν εκαταδίκασα. Είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένο και αν δείτε την κατάθεσή μου στην Αστυνομία, την οποία έδωσα στη δημοσιότητα αναφέρω «το μήνυμα αναφέρει». Εγώ δεν παίρνω θέση. Τα μηνύματα από μόνα τους διαμορφώνουν μια εικόνα και μια πραγματικότητα, η οποία χρήζει διερεύνησης, από έναν -σωστά το είπατε- ανεξάρτητο φορέα υπεράνω υποψίας».

Σε άλλο σημείο είπε: «Δεν υιοθετώ την παιδεραστία, ας πούμε, την οποία δεν είμαι σε θέση να ερευνήσω. Όμως τα μηνύματα είναι βάσιμα. Δεν είμαι σε θέση να κάνω DNA, δεν είμαι ποινικός ανακριτής, δεν έχω εξουσίες ανακριτικές. Έχω ερευνήσει σε επίπεδο δημοσιογραφικό πέραν του δέοντος (…) Αυτό ήθελα να πω. Για να μην παρεξηγούμαστε.

Στην παρέμβαση του που είχε διάρκεια περί τα 20 λεπτά, η συνάδελφος Κάτια Σάββα υπέβαλε διάφορα ερωτήματα. Ένα απ΄ αυτά αφορούσε τα όσα υποστήριξε με το σημείωμά του ο Δρουσιώτης για τον υπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη και μηνύματα που φέρουν τον τελευταίο να συμμετέχει σε οργάνωση με παράνομη δράση.

Ο Δρουσιώτης είπε ότι τεκμηρίωσε ότι τα μηνύματα συνδέονται με τον κ. Μυλωνάκη, αναφέροντας τα ακόλουθα: «Με πήρε ο κ. Μυλωνάκης στο τηλέφωνο και μου είπε «μα είσαι σίγουρος ότι είμαι εγώ;, μπορεί να είναι συνωνυμία» Του λέω εγώ δεν σας ξέρω κ. Μυλωνάκη, αλλά να ελέγξω τα αρχεία μου και να σας πω. Και του έστειλα screen shots των μηνυμάτων με τον αριθμό τηλεφώνου. Και ήταν ο ίδιος αριθμός με τον οποίο επικοινώνησε εκείνος μαζί μου».

Για την «Σάντη» δήλωσε επί λέξει: «Όταν τη συνάντησα την πρώτη φορά μου είπε ότι εργαζόταν στο Προεδρικό και μάλιστα συζητήσαμε και τα του Προεδρικού και τους χώρους και μου έδωσε την αίσθηση ότι ήξερε τα περί του Προεδρικού. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Σε μια συνάντηση που είχα με τον κ. Κληρίδη μου έδειξε και μου έδωσε μηνύματα που τα έστελνε από το Προεδρικό. Τις προάλλες όταν αναφέρθηκα στο Προεδρικό (…) αναζήτησα τα μηνύματα στο αρχείο μου και μέσα στο χάος όλο αυτό δεν μπορούσα να τα εντοπίσω εύκολα. Ζητήσαμε από τον κ. Κληρίδη να μας δώσει ξανά αυτά τα μηνύματα, τα οποία εγώ είδα από τότε. Στέλνει αυτό το μήνυμα ο κ. Κληρίδης στη δικηγόρο μου κ. Λητώ Καριόλου και της γράφει το εξής μήνυμα το οποίο υπάρχει: «Στέλνω αυτό τώρα, μην το δημοσιοποιήσετε, διότι έχω κι άλλα μηνύματα -που αναφέρει και λέει τι λένε τα άλλα μηνύματα από το Προεδρικό- αλλά εάν το δημοσιεύσετε θα ‘ρθουν να μου πάρουν το τηλέφωνο. Περιμένετε αύριο, θα αγοράσω καινούργιο τηλέφωνο και θα τα δημοσιεύσουμε». (…) Ήταν η ώρα 23:00 το βράδυ. Η ώρα 01:00 εξέδωσαν ένταλμα ερεύνης. Η ώρα 08:00 του πήραν το τηλέφωνο. Τα μηνύματα τα συγκεκριμένα διαγράφηκαν. Έχω και τα παλιά μηνύματα και θα ψάξω να τα βρω».

Σε τοποθέτηση του στο «Χ» χθες το απόγευμα, ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Εκφράζω τη συμπάθεια μου για την περιπέτεια στην υγεία του κ. Μυλωνάκη και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Είμαι υπόλογος για τις δικές μου δημοσιεύσεις στην Κύπρο».

ΣΧΟΛΙΟ

Αρνητική εντύπωση

προκάλεσε ο αρχηγός

Ο κ. Αρναούτης μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους είπε ότι η Αστυνομία θα συνεχίζει να εργάζεται με «υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στην κοινωνία». Ο ίδιος, ωστόσο, δεν σεβάστηκε τους λειτουργούς του Τύπου, τους εκπροσώπους της κοινωνίας που είναι ταγμένοι να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Έκανε τη σύντομη τοποθέτησή του που διήρκησε λίγο περισσότερο από 2,5 λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε επιδεικτικά, αρνούμενος να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου. Γύρισε την πλάτη κι απομακρυνόταν ενόσω του απευθυνόταν ο λόγος από τη συνάδελφο Ντίνα Κλεάνθους. Με τέτοιες ενέργειες σχηματίζεται η εντύπωση ότι αξιωματούχοι δεν έχουν την ανάλογη δημοσιογραφική παιδεία και την αντίληψη για το πώς λειτουργεί μιας υγιής Δημοκρατία. Αυτό κρίνεται ιδιαιτέρως ανησυχητικό. Έχει επισημανθεί και στο πρόσφατο παρελθόν ότι επί θητείας Θεμιστού Αρναούτη η σχέση της Αστυνομίας με τους λειτουργούς του Τύπου πάσχει, καθώς δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε για τα αυτονόητα. Το χθεσινό επεισόδιο ήρθε να προστεθεί σ΄ αυτό ακριβώς το απειλητικό για τις δημοκρατικές αρχές σκηνικό.

Φ.Μ.