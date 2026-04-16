Επιβεβαιώνεται η πληροφορία η οποία φέρει την επονομαζόμενη «Σάντη» να κατέθεσε στην Αστυνομία Κύπρου πως η ίδια παραποίησε μέσω εφαρμογής τα μηνύματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον ερευνητή/συγγραφέα Μακάριο Δρουσιώτη.

Η επιβεβαίωση ήρθε από τον άνθρωπο που έγινε κοινωνός των μηνυμάτων μεταξύ 2019 και 2020και κατά παραδοχή έκανε γνωστό το περιεχόμενό τους σε δημοσιογράφους και νομικούς. Ο λόγος για το Νίκο Κληρίδη. Όπως ανέφερε ο γνωστός δικηγόρος, η «Σάντη» παρουσιάζεται να κατέθεσε στην Αστυνομία ότι τα επίμαχα μηνύματα καταρτίστηκαν από την ίδια μέσω εφαρμογής.

Το πιο πάνω, δηλαδή η κατάθεση/παραδοχή της γυναίκας, καταγράφεται στο αίτημα που έκανε η Αστυνομία την περασμένη Παρασκευή σε Επαρχιακό Δικαστήριο, προκειμένου να εξασφαλίσει ένταλμα έρευνας σε βάρος του κ. Νίκου Κληρίδη. Από τη στιγμή που το επιβεβαιώνει ο τελευταίος, πλέον διαλύεται και η όποια αμφιβολία για το περιεχόμενο των όσων κατέθεσε η 45χρονη γυναίκα.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η πληροφορία που αποκάλυψε σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του ο «Φ» στις 8/4/2026, υπό τον τίτλο που υποδείκνυε ότι οι ανακριτές της Αστυνομίας μετά τα όσα κατέθεσε η ελεγχόμενη, «ψάχνουν εφαρμογή δημιουργίας πλαστών sms». Στο δημοσίευμα καταγράφαμε ότι στη βάση της μαρτυρίας αυτής, «τα τρία στελέχη της ανακριτικής ομάδας που έχει ως βάση της τις εγκαταστάσεις στην Αστυνομική Ακαδημία έχουν εξετάσει ενδεχόμενο χρήσης ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία γίνεται καταρτισμός πλαστών μηνυμάτων».

Η «Σάντη» φέρεται να έχει προσδιορίσει ακριβώς πως προέβη στον καταρτισμό τους, δηλαδή, μέσω ποιών εφαρμογών.

Το κίνητρο

Εφόσον η φερόμενη μαρτυρία της επονομαζόμενης «Σαντη» επιβεβαιωθεί και από τις εξετάσεις της Europol, δεν σημαίνει πως τελειώνει το ανακριτικό έργο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Αστυνομία θα πρέπει να εντοπίσει το κίνητρο πίσω από την χάλκευση -αν αυτή επιβεβαιωθεί- αλλά και το πρόσωπο που ενδεχομένως κρύβεται πίσω απ΄ αυτήν.

Εξυπακούεται πως σε αντίθετη περίπτωση, θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και θα μιλάμε για διερεύνηση μιας υπόθεσης ασύλληπτων διαστάσεων, με κύκλωμα αξιωματούχων του ανωτάτου επιπέδου που αγγίζει τα όρια της κατάλυσης της Δημοκρατίας. Αυτό είναι τουλάχιστον το αφήγημα που προβάλλεται στα 156 και πλέον αρχεία που εξασφάλισε ο «Φ» στις 5/4 και παρέδωσε στην Αστυνομία στις 9/4.

Με εισαγγελική έγκριση

Να σημειωθεί ότι πληροφορίες που έλαβε ο «Φ» αποσαφηνίζουν το σκηνικό γύρω από τις συνθήκες που εξασφαλίστηκε το ένταλμα έρευνας στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη. Οι ανακριτές της υπόθεσης φέρονται να έλαβαν έγκριση από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα τη Μεγάλη Πέμπτη για καταχώρηση του αιτήματος. Αυτό σημαίνει ότι το λεκτικό εξετάστηκε αρμοδίως. Μάλιστα, η πληροφόρησή μας αναφέρει ότι την Πέμπτη οι ανακριτές είχαν σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία γι΄ αυτό το σκοπό.

Το αίτημα στο Δικαστήριο καταχωρίσθηκε την επομένη αργά το απόγευμα, ημέρα Παρασκευή, και εγκρίθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατόπιν πολύωρης εξέτασης του από τη Δικαστή που εκτελούσε καθήκοντα τη συγκεκριμένη ημέρα. Εκτελέστηκε πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου.

Τι εξήγηση έδωσε η «Σάντη» στους

ανακριτές για τα χαλκευμένα μηνύματα

Την ρωτούσε ο Κληρίδης και του απαντούσε

Σύμφωνα με σειρά χθεσινών τοποθετήσεων του Νίκου Κληρίδη, η «Σάντη» καταθέτοντας στην Αστυνομία, ισχυρίστηκε πως η ίδια επινόησε πως αξιωματούχοι συμμετέχουν σε αδελφότητα με εγκληματική δράση. Δίδοντας εξήγηση στους ανακριτές η 45χρονη γυναίκα είπε ότι το έκανε για να δείξει στον κ. Κληρίδη ότι γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις.

Πάντως, ανάμεσα στα 156 αρχεία που ήρθαν στην κατοχή του «Φ» υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ της «Σάντης» και ενός προσώπου που τη ρωτά αν δικαστές, νομικοί και πολιτικοί συμμετέχουν σε αδελφότητα και λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για την κυπριακή κοινωνία.

Σε τρία στιγμιότυπα οθόνης που επισυνάπτουμε, η «Σάντη» εμφανίζεται να ερωτάται για συγκεκριμένα πρόσωπα και να απαντά ποιοι ανήκουν στην φερόμενη αδελφότητα.

Χαρακτηριστικά ο Νίκος Κληρίδης μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 και στο δημοσιογράφο Νικήτα Κυριάκου, είπε: «Το άλλο που την έβαλαν να πει (σ.σ. εννοεί την Αστυνομία) είναι ότι αρκετά από τα μηνύματα τότε τα έγραψε κατόπιν ερωτήσεων από εμένα. Άκουσον, άκουσον… Λέει ότι τη ρωτούσα εγώ όταν μου έδινε αυτές τις πληροφορίες για σημαντικά πρόσωπα της κοινωνίας. Φέρ’ ειπείν ο Γενικός Εισαγγελέας. Φέρ’ ειπείν ο υπουργός τάδε… Τη ρωτούσα εγώ «είναι και ο τάδε υπουργός μέσα σ΄ αυτήν την κατάσταση;». Έτσι λέει. Και με άλλα λόγια κι επειδή ήθελε να με ικανοποιήσει επειδή ρωτούσα, να με κάνει να νιώσω ότι κάτι ξέρει γενικά, έκανε έρευνα στο google -απ΄ ό,τι η ίδια λέει- έβρισκε κάποια στοιχεία για το συγκεκριμένο που τη ρώτησα και μου τα έστελνε πίσω ότι δήθεν ήταν μηνύματα από τον άλλον. Καλά για να γίνει αυτή η ιστορία, όμως, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Εγώ τα μηνύματα τα έπαιρνα την ίδια στιγμή. Δηλαδή, είναι κουραφέξαλα, με άλλα λόγια οι ισχυρισμοί. Αυτά όμως αναφέρονται στην ένορκο δήλωση της Αστυνομίας δια της οποίας ζητήθηκε το ένταλμα ερεύνης εναντίον μου και δόθηκε από την Δικαστή. Είμαστε σε τσίρκο…».

Στις ίδιες δηλώσεις ο Νίκος Κληρίδης είπε πως η Αστυνομία εκτέλεσε το ένταλμα έρευνας σε βάρος του για να εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο που η «Σάντη» διατηρούσε περί το 2020: «Διότι το επίδικο τηλέφωνο από το οποίο έπαιρνε τα μηνύματα του Δικαστού έχει εξαφανιστεί, λέει η ίδια. Υποτίθεται ότι το λέει αυτή και ότι μου το είχε δώσει αυτή για να το προστατεύσω. Αν είναι δυνατόν. Σοβαρομιλάτε; Ούτε κατά διάνοια. Και τους είπα όταν ήρθαν στο γραφείο μου ‘ψάξτε παντού, μακάρι να το βρείτε αν υπάρχει έτσι τηλέφωνο γιατί αυτό το τηλέφωνο είναι θησαυρός για όλους μας’. Εμείς που λέμε ότι πρέπει να διερευνηθούν σωστά αυτά τα μηνύματα. Άρα πάει ενορχηστρωμένα η απόφαση ότι είναι παραποιημένα μέσω αποστολής ενός τηλεφώνου το οποίο γνωρίζουν ότι δεν είναι το πραγματικό τηλέφωνο που κρατούσε τότε, αλλά είναι το τηλέφωνο από το οποίο έκανε τα apπlication το 2026 όταν τα παραποίησε. Δηλαδή, εκ των υστέρων τα παραποίησε, όλα κατόπιν οδηγιών».

«Την έβαλαν να πει…»

>> Ο Νίκος Κληρίδης ισχυρίζεται ότι η φερόμενη παραδοχή της 45χρονης γυναίκας είναι προϊόν προσπάθειας συγκάλυψης. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, την απέδωσε σε «αυτούς που δεν θέλουν να αποκαλύψουν την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα». Μάλιστα, υποστήριξε πως ενεργεί κατόπιν οδηγιών: «Και το άλλο που την έβαλαν να πει είναι ότι αρκετά από τα μηνύματα τότε τα έγραψε κατόπιν ερωτήσεων σε εμένα».

>> Ο κ. Κληρίδης είπε ότι η Αστυνομία εξασφάλισε διάταγμα κατακράτησης δυο κινητών του τηλεφώνων, ενώ για τρίτο τηλέφωνό του ανέφερε πως έχει γίνει δικανικό αντίγραφο.

>> Προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Δημοκρατίας: «Μετά το certiorari θα κινηθώ νομικά και θα ζητήσω αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστη το δικηγορικό μου γραφείο λόγω της παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου».

>> Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται από χθες διασωληνωμένος μετά από σοβαρό επεισόδιο που είχε με την υγεία του. Υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο που αποδόθηκε σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Σε ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» όπου νοσηλεύεται σημειώνεται ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή αλλά ελεγχόμενη. Χθες υποβλήθηκε σε επέμβαση που ονομάζεται εμβολισμός και στοχεύει στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, ανευρυσμάτων, αγγειακών δυσπλασιών ή στη διακοπή παροχής αίματος σε όγκους, η οποία σύμφωνα με πηγές από το ελληνικό υπουργείο Υγείας «πήγε πολύ καλά». Θυμίζουμε ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης τον είχε εμπλέξει στην υπόθεση. Προχθές ο ίδιος ο κ. Μυλωνάκης είχε κάνει γνωστό ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη σε βάρος του κ. Δρουσιώτη.

>> Χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, ανέφερε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία του ανακριτικού έργου προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον θα διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής.