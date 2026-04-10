Ο «Φ» κατέθεσε χθες το μεσημέρι στην Αστυνομία τα 150 και πλέον αρχεία που εξασφάλισε για την υπόθεση της «Σάντη».

Τα εν λόγω αρχεία αφορούν -μεταξύ άλλων- στιγμιότυπα οθόνης και κατ΄ ισχυρισμό αποτελούν μηνύματα που αντάλλασσε η ίδια η γυναίκα με άλλα πρόσωπα, αλλά και μηνύματα που φέρεται να έστελνε Δικαστής του Ανωτάτου σε αξιωματούχους της κυπριακής Πολιτείας και τρίτα άτομα.

Μέλος της ανακριτικής ομάδας που διερευνά αυτεπάγγελτα τη μακροσκελή δημοσίευση (30/3/26) του ερευνητή/συγγραφέα, Μακάριου Δρουσιώτη, μετέβη στις κτηριακές εγκαταστάσεις της εφημερίδας μας και παρέλαβε από τον γράφοντα τα αρχεία μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης (usb).

Και ψηφιακά έγγραφα

Το υλικό που ήρθε στην κατοχή μας είναι σε ψηφιακή μορφή και αποτελείται από πέραν των 150 αρχείων. Είναι στιγμιότυπα οθόνης, όπως σημειώσαμε, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και ψηφιακά έγγραφα σε μορφή pdf. Όλα αφορούν ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας από τα τέλη Μαρτίου, αλλά και βασικά γεγονότα που προβλήθηκαν σε ρεπορτάζ μας.

Στη συνοδευτική μας γραπτή κατάθεση περιλάβαμε τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή, ότι ήρθαν στην κατοχή μας και ότι τα διαθέτουμε στις Αρχές, για να γίνει έρευνα και να πέσει φως, αφού τα όσα καταλογίζονται από τρίτους μέσω των εν λόγω μηνυμάτων, κρίνονται ως πολύ σοβαρά. Εξυπακούεται ότι δεν κάνουμε καμιά αναφορά στο πώς κατέληξαν τα αρχεία στην κατοχή του γράφοντα, παρά μόνο ότι τα εξασφαλίσαμε από πηγή υψηλής αξιοπιστίας με την οποία έχουμε συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Υποδείξαμε και το ιερό μας καθήκον που είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Άλλωστε, την περασμένη Τρίτη σε εκπομπή του ΡΙΚ είχαμε δηλώσει στο δημοσιογράφο Τάσο Χριστοδούλου, πως ήμασταν διατεθειμένοι να διαβιβάσουμε το αρχείο στην Αστυνομία.

Τρία δημοσιεύματα

Το στέλεχος της ανακριτικής ομάδας -η οποία συστάθηκε κι εδρεύει στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας- παρέλαβε τυπωμένα και τρία δημοσιεύματά μας. Πρόκειται για ρεπορτάζ μας, στα οποία κάνουμε αναφορά στο υλικό που ήρθε στην κατοχή μας. Τα τρία αυτά δημοσιεύματα είναι ημερομηνίας 6/4, 8/4 και 9/4 και πραγματεύονται μεταξύ άλλων τα αρχεία που ήρθαν στην κατοχή μας, ξεκαθαρίζοντας μέσω αυτών ότι δεν είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε το περιεχόμενό τους.

Θυμίζουμε ότι ο γράφων εξασφάλισε το αρχείο την περασμένη Κυριακή. Μετά από αξιολόγηση του υλικού προχωρήσαμε σε δημοσίευμα την περασμένη Δευτέρα (6/4). Όπως σημειώναμε, το αρχείο της «Σάντη» αποτελείται από φερόμενα στιγμιότυπα οθόνης μέσω σχεδόν όλων των διαθέσιμων πλατφορμών επικοινωνίας. Στα στιγμιότυπα οθόνης (screen shots) περιλαμβάνεται επικοινωνία μέσω Telegram, Messenger (facebook), Signal και Viber, καθώς και μηνύματα (SMS) μέσω τηλεφώνου.

Όλα αυτά τα μηνύματα παρουσιάζουν τη «Σάντη» ως κεντρικό πρόσωπο, έχοντας ως άξονα σχέση της με άλλα πρόσωπα, τα οποία είναι γνωστά στην κυπριακή κοινωνία. Από τα κατ΄ ισχυρισμό μηνύματα ξεδιπλώνονταν άλλες υποθέσεις που φέρονται να αφορούν την κυπριακή κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνουν τα στιγμιότυπα οθόνης κινητού, η «Σάντη» λάμβανε και μοιραζόταν πληροφορίες με τρίτα άτομα για πρόσωπο με το οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση, ενώ επικοινωνούσε κι απευθείας μαζί του.

Κάποια μηνύματα φαίνεται να φωτογραφίζονταν ενόσω η «Σάντη» πληκτρολογούσε σημειώματα. Επίσης, κάποια σημειώματα που εμφανίζονται να προηγούνται σε μια εν εξελίξει συνομιλία φαίνεται να έχουν διαγραφεί.

Το αφήγημα των μηνυμάτων παρουσιάζει τη «Σάντη» να συνδιαλέγεται κυρίως με ένα πρόσωπο και να ξεδιπλώνονται μέσα από τις συνομιλίες θέματα που αφορούν αξιωματούχους της κυπριακής Πολιτείας του πιο υψηλού επιπέδου, βουλευτές και πολιτικούς.

Τα μηνύματα ελέγχονται για τη γνησιότητά τους, αφού δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε χρονικό πλαίσιο (λείπουν ημερομηνίες και χρονολογίες), είναι αποσπασματικά, ενώ παρουσιάζουν αξιωματούχους να χρησιμοποιούν ασυνήθιστες προσφωνήσεις.

Όλα τα αρχεία στην EC3 της Europol

Ο Μακάριος Δρουσιώτης που έφερε στο φως της δημοσιότητας το περιεχόμενο των μηνυμάτων κατέθεσε την περασμένη Τρίτη στην Αστυνομία 137 αρχεία και 34σελιδο συνοδευτικό σημείωμα. Νωρίτερα η Αστυνομία παρέλαβε από το δικηγόρο Νίκο Κληρίδη εκατοντάδες αρχεία. Η γυναίκα που επονομάζεται «Σάντη», φέρεται να έχει καταθέσει ενώπιον ανακριτών πως είναι η πηγή των μηνυμάτων και πως αυτά δεν είναι αυθεντικά. Σημειώνεται ότι όπως έγινε προχθές γνωστό, η τελευταία έχει παραδώσει στην Αστυνομία προσωπικές τηλεφωνικές συσκευές της. Κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, τα κινητά τηλέφωνα και όλα τα ψηφιακά αρχεία στάλθηκαν από χθες στη Europol για εξειδικευμένες εξετάσεις. Αναμένεται πως θα διαβιβαστούν και τα αρχεία που κατέθεσε στην Αστυνομία και η εφημερίδα μας.

Ο «Φ» στη χθεσινή του έκδοση ανέφερε πως τα εν λόγω ψηφιακά τεκμήρια θα τύχουν εξέτασης από τα ψηφιακά εγκληματολογικά εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Europol) και συγκεκριμένα την υπηρεσία EC3.

Βύρωνος: «Καμία αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, μιλώντας νωρίτερα χθες στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν εισήλθε σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το ανακριτικό έργο. Είπε μεταξύ άλλων πως «τα τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί» επρόκειτο να σταλθούν στην Europol για επιστημονικές εξετάσεις.

Πρόσθεσε ότι «η Europol είναι μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή υπηρεσία. Θεωρούμε ότι από την εξέταση των εν λόγω αρχείων δεν θα υπάρχει καμία αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων, όποια και να είναι».

Σε ερώτημα του ΚΥΠΕ κατά πόσον η «Σάντη» έχει κληθεί ή έχει δώσει κατάθεση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας του ανακριτικού έργου.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να έχει ήδη λάβει αριθμό καταθέσεων, ενώ όπως ανέφερε δεν αποκλείεται η λήψη επιπρόσθετων μαρτυριών, εφόσον, αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Όλα τα στοιχεία αξιολογούνται και μελετώνται. Αν χρειαστεί, θα ληφθούν επιπρόσθετες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να δώσει σχετικές πληροφορίες», είπε.

Πάντως, ανέφερε πως δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την περάτωση των δικανικών εξετάσεων της Europol.

Aπέρριψε το ενδεχόμενο η υπόθεση να έχει επηρεαστεί από καθυστερήσεις ή διαρροές. Συμπλήρωσε πως η ενημέρωση προς το κοινό γίνεται στο μέτρο που επιβάλλεται.

Επισήμανε, τέλος, ότι περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί με την παραλαβή των αποτελεσμάτων από την Europol.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ανακριτική ομάδα για την υπόθεση αν και αρχικά ήταν τριμελής, πλέον φέρεται να έχει ενισχυθεί με επιπλέον στελέχη.