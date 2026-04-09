Στα ψηφιακά εγκληματολογικά εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Europol) και συγκεκριμένα στην υπηρεσία EC3 μεταφέρεται το σκηνικό σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τη «Σάντη».

Η τελευταία, όπως είναι γνωστό, φέρεται να είναι η πηγή των κατ΄ ισχυρισμόν τηλεφωνικών μηνυμάτων που αποδίδουν ύπαρξη κυκλώματος με διεθνή κι εγκληματική δράση, αλλά και διάπραξη κακουργημάτων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες όπως διαβιβαστούν αμέσως στη Europol τα επίμαχα στιγμιότυπα οθόνης και αφού πρώτα αξιολογηθούν, να αποφασιστούν τα μετέπειτα βήματα.

Ο «Φ» προσπαθώντας να ρίξει φως στη διαδικασία που αποφασίστηκε να ακολουθηθεί από πλευράς Αστυνομίας, πληροφορήθηκε ότι τα υπό αμφισβήτηση αρχεία θα τύχουν δικανικών εξετάσεων από το γνωστό EC3.

Πρόκειται για το European Cybercrime Centre (EC3). Είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο της Europol που ασχολείται με το ηλεκτρονικό έγκλημα (cybercrime) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, ανάμεσα στους τομείς, στους οποίους δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα από το EC3 είναι η ανάλυση ψηφιακών στοιχείων (digital forensics), ενώ στον τομέα ευθύνης του πέρα από κυβερνοεγκλήματα και ηλεκτρονικές απάτες είναι τα κακουργήματα παιδικής εκμετάλλευσης. Μάλιστα, γνώστες αναφέρουν πως τα κακουργήματα που σχετίζονται με εκμετάλλευση παιδιών αποτελούν «σημαντικό τομέα δράσης του EC3».

Οι συσκευές

Πάντως, πραγματογνώμονες που μίλησαν στον «Φ» ανέφεραν ότι είναι καθοριστικό για την αξιολόγηση των στιγμιοτύπων οθόνης και η εξέταση των τηλεφωνικών συσκευών. Όπως μας ανέφερε ενδεικτικά χθες άτομο με πραγματογνωμοσύνη, για να γίνει μια ολοκληρωμένη ανάλυση ψηφιακής φωτογραφίας, χρειάζεται να υπάρχει στη διάθεση των ειδικών και η τηλεφωνική συσκευή για να διαπιστωθεί η γνησιότητα ενός τέτοιου αρχείου.

Μας υπεδείχθη ότι ακόμη κι όταν ένα κινητό τηλέφωνο νέας γενιάς καταστραφεί τα αρχεία του μεταφέρονται στη νέα συσκευή και κατ΄ επέκταση υπάρχει τρόπος να αναλυθούν ψηφιακά ίχνη από το παλιό τηλέφωνο. «Πρέπει να έχεις και τις συσκευές για να κάνεις ολοκληρωμένη δουλειά» μας ανέφερε καταρτισμένο πρόσωπο που μίλησε στον «Φ».

Την ίδια τακτική, πάντως, ακολούθησε και ο πραγματογνώμονας που έκανε για λογαριασμό του κ. Παπαδάκη δικανική εξέταση στα κινητά που κατείχε. Ο Αλέξης Μαύρος φέρεται να βάσισε την πραγματογνωμοσύνη του στο ιστορικό των τριών κινητών του πρώην ευρωβουλευτή.

Δεν έγινε γνωστό

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό κατά πόσον η τριμελής ανακριτική ομάδα που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας, έχει προβεί σε εντάλματα έρευνας για δέσμευση των τηλεφωνικών συσκευών των εμπλεκόμενων προσώπων που φέρονται να αντάλλαζαν μηνύματα με τη «Σάντη».

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι επί αρχηγίας Θεμιστού Αρναούτη στο αστυνομικό Σώμα, δεν δίδεται ενημέρωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ούτε για βασικά ζητήματα. Πόσω μάλλον για ανακριτικές ενέργειες, που είναι λογικό, βέβαια, να προφυλάσσονται από τον κίνδυνο επιμόλυνσης.

Πάντως, δημοσιογραφικές πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν (βλ. χθεσινοβραδυνό ρεπορτάζ Κλειούς Βούρκου στον Alpha) αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει δεσμεύσει το κινητό τηλέφωνο της «Σάντη» και ότι αυτό θα προωθηθεί στη Europol.

«Λαμβάνει καταθέσεις»

Την απόφαση για δικανικό έλεγχο των τεκμηρίων ανακοίνωσε χθες μετά το τέλος της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ζητήσει την ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την πορεία των ερευνών σχετικά με τη δημόσια καταγγελία του κ. Δρουσιώτη. Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσα αρμοδίως το Υπουργικό Συμβούλιο για το στάδιο που βρίσκονται σήμερα οι έρευνες και για τα τεκμήρια τα οποία δύνανται να υποβληθούν σε δικανικό έλεγχο. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής και τηρουμένων όλων των νενομισμένων διαδικασιών τα τεκμήρια που έχουν εξασφαλιστεί θα αποσταλούν άμεσα στη Europol για διενέργεια δικανικού ελέγχου. Στη βάση των αποτελεσμάτων θα επανέλθω με νέα ενημέρωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό να λάβει τις δέουσες αποφάσεις στη βάση των αρμοδιοτήτων του, με βάση το Νόμο Περί Ποινικής Δικονομίας, ώστε να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις. Προφανώς μετά το Πάσχα. Θα σταλούν άμεσα , όμως, τα τεκμήρια για δικανικό έλεγχο στη Europol, ως ανεξάρτητη υπηρεσία, και θα αναμένουμε τα αποτελέσματα. Θα ενημερώσω ξανά το Υπουργικό και θα ληφθεί απόφαση αν θα πρέπει να διοριστεί ανεξάρτητος ανακριτής ή όχι».

Απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου ανέφερε: «Οι έρευνες συνεχίζονται, η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και λαμβάνει καταθέσεις. Αυτά που ανέφερα σήμερα ήταν η μέχρι σήμερα έρευνες που έχουν γίνει και τα τεκμήρια που έχουν συλλεγεί».

Σε άλλη ερώτηση για τοποθετήσεις του Δρουσιώτη, ο οποίος είχε αναδείξει το θέμα με τα υπό αμφισβήτηση στοιχεία, ο κ. Φυτιρής είπε: «Δεν ξέρω τι εννοεί ο κ. Δρουσιώτης. Αν απειλείται κάποιος μπορεί να απευθυνθεί στην Αστυνομία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που θα κάνει η Αστυνομία είναι να συνεχίσει τις έρευνες, να στείλει αυτά τα στοιχεία στην Europol και να αναμένουμε τα αποτελέσματα και να ενημερώσω ξανά το Υπουργικό».

Άλλο το αφήγημα των 150 αρχείων

Τα 150 και πλέον ψηφιακά αρχεία που εξασφάλισε την περασμένη Κυριακή ο «Φ», το περιεχόμενο των οποίων αποκάλυψε την επομένη, δίνουν μια εικόνα με μεγαλύτερες διαστάσεις απ΄ αυτές που είχε δημοσιεύσει ο Μακάριος Δρουσιώτης. Τα υπό αμφισβήτηση στιγμιότυπα οθόνης που κατ΄ ισχυρισμό εμπλέκουν αξιωματούχους στο ανώτατο επίπεδο σε διαλόγους με τη φερόμενη «Σάντη», δίνουν την εικόνα για παραδικαστικό κύκλωμα με συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας. Τα αρχεία που παρέδωσε ο Δρουσιώτης προχθές είναι 137 και συνοδεύονται από 34σελιδο σημείωμά του. Τα όσα παρουσίασε ο τελευταίος στο σημείωμά του την προπερασμένη Δευτέρα, αφορούν παιδεραστία. Από τα 150 και πλέον αρχεία που έχουμε στην κατοχή μας, η γνησιότητα των οποίων όπως επανειλημμένα γράψαμε είναι υπό έλεγχο, δεν καταδεικνύουν κακούργημα παιδεραστίας. Σε τέτοιο συμπέρασμα μπορεί να καταλήξει κάποιος μόνο με ερμηνεία του περιεχομένου των μηνυμάτων. Επιπλέον, τα φερόμενα μηνύματα που έχουμε στην κατοχή μας δεν έχουν ένδειξη για χρονικό πλαίσιο, από κάποια απουσιάζουν ισχυρές ενδείξεις για τους συνομιλητές και γενικώς χρήζουν έρευνας και αξιολόγησης.

Ν. Κληρίδης: «Είναι αδύνατο να μην αντιληφθεί κάποιος ότι υπάρχει αληθοφάνεια»

Με χθεσινές τοποθετήσεις του ο δικηγόρος, Νίκος Κληρίδης, ο οποίος παρουσιαζόταν αρχικά ως δικηγόρος της «Σάντη» χθες έδωσε άλλη διάσταση για τον τρόπο με τον οποίο τον προσέγγισε η εν λόγω γυναίκα. Είπε ότι την γνώρισε περί τα τέλη του 2019 με αρχές του 2020 και πως προσπαθούσε να τον προσεγγίσει, αλλά ο ίδιος την απέφευγε.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από το δημοσιογράφο Τάσο Χριστοδούλου στο πλαίσιο τηλεοπτικής εκπομπής (ΡΙΚ, «Από Μέσα Σε Μέρα») για το πότε γνώρισε, υπό ποιες συνθήκες και ποια ήταν η σχέση του με την Σάντη, ο κ. Κληρίδης είπε μεταξύ άλλων: «Ήμουν πολύ επιφυλακτικός διότι με προσέγγισε με ψευδώνυμα, με συγχυσμένα μηνύματα, περί σεξουαλικής κακοποίησης από δικαστή του Ανωτάτου και άλλα άσχετα και δεν την έλαβα σοβαρά υπόψη. Με βομβάρδιζε με άσχετα μηνύματα. Κάπου κάπου πέταγε και κανένα θέμα που συζητούμε τώρα. Έγινε και δεύτερη προσπάθεια σύνδεσης μαζί μου μέσω ψεύτικου προφίλ στο Facebook. Προσπάθησε να με προσεγγίσει με μηνύματα ότι είναι μια ωραία κοπέλα με ωραία φωτογραφία». Κληθείς να απαντήσει αν η Σάντη τον φλέρταρε αυτός απάντησε «ναι και μετά την μπλόκαρα». Πρόσθεσε ότι τον προσέγγισε μετά από μερικές εβδομάδες πάλι. Είπε ότι τότε δεν την εμπιστευόταν, αλλά αργότερα μέσα στην περίοδο του κορωνοϊού του διαβίβασε τα μηνύματα, «που όταν τα διαβάσει κάποιος είναι αδύνατο να μην αντιληφθεί ότι υπάρχει αληθοφάνεια σ΄ αυτά».

Προχθές ο κ. Κληρίδης δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως παύει να θεωρεί πελάτισσά του τη «Σάντη», εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ανακάλεσε και παραδέχθηκε κατασκευή των μηνυμάτων. «Κατέθεσε ότι όλα είναι ψεύτικα και κατασκευάσματα δικά της, υπό το κράτος του φόβου» είπε ανάμεσα σ΄ άλλα.