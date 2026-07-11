Σε μια εξομολογητική ανάρτηση στα social media, η Μαρία Μενούνος μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να αποκτήσει την κόρη της.

Η δημοσιογράφος, ηθοποιός και παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι όσα βίωσε την ανάγκασαν να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της. Αντί να σκέφτεται ποια ήθελε να γίνει, επικεντρώθηκε στη θεραπεία και, μέσα από αυτή τη διαδρομή, στράφηκε στο παρελθόν, σε στιγμές πριν τη δημοσιότητα.

Όπως έγραψε στο Instagram: «Η ζωή με σταμάτησε. Ένας όγκος στον εγκέφαλο, ένας καρκίνος στο πάγκρεας, διαβήτης, υπογονιμότητα και τόσα ακόμη. Ξαφνικά δεν με απασχολούσε πια ποια ήθελα να γίνω, προσπαθούσα απλώς να θεραπευτώ. Και κάπου μέσα σε αυτή τη διαδρομή της ίασης, σταμάτησα να ψάχνω τις απαντήσεις στο μέλλον. Άρχισα να κοιτάζω πίσω. Πίσω από τα κόκκινα χαλιά. Πριν από την τηλεόραση. Πριν ο κόσμος μάθει το όνομά μου. Τότε που τα όνειρά μου ήταν πιο απλά”».

Η Μαρία Μενούνος ανέφερε στη συνέχεια ότι ανέτρεξε μέχρι τα παιδικά της χρόνια. «Ύστερα γύρισα ακόμη πιο πίσω. Στο μικρό κορίτσι που πίστευε ότι μπορούσε να καταφέρει τα πάντα. Που αγαπούσε να ζωγραφίζει, να τραγουδά και να χορεύει. Πώς ξέχασα ότι αγαπούσα όλα αυτά. Κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες, συνειδητοποίησα κάτι. Δεν χάθηκα ποτέ. Απλώς η ζωή έγινε πολύ θορυβώδης», πρόσθεσε.

Για την ίδια, η ουσιαστική θεραπεία δεν βρίσκεται στην προσπάθεια να γίνουμε κάποιος σημαντικός, αλλά στην επιστροφή στον αυθεντικό του εαυτό. «Ίσως αυτό να συμβαίνει σε όλους μας. Περνάμε χρόνια προσπαθώντας να γίνουμε κάτι περισσότερο, ενώ σιγά σιγά απομακρυνόμαστε από τον άνθρωπο που ήμασταν πάντα. Η θεραπεία δεν σημαίνει να γίνεις κάποιος άλλος. Σημαίνει να θυμηθείς την εκδοχή του εαυτού σου που υπήρχε πριν ο κόσμος σου πει ποιος πρέπει να είσαι. Γιατί αυτή η εκδοχή εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σου».

Δείτε την ανάρτησή της

protothema.gr