Σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της FIFA προκαλεί η υπόθεση του Φολαρίν Μπάλογκαν, με τη θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο να εμφανίζεται πλέον αισθητά αποδυναμωμένη μετά τις έντονες αντιδράσεις για την αναστολή της τιμωρίας του Αμερικανού επιθετικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», αρκετές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες που είχαν εκφράσει τη στήριξή τους στην επανεκλογή του Ινφαντίνο εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να την αποσύρουν. Η αίσθηση που επικρατεί σε αυτές τις χώρες είναι ότι η απόφαση να μετατεθεί η ποινή του Μπάλογκαν για μετά το Μουντιάλ ξεπέρασε τα όρια, καθώς θεωρούν ότι η FIFA παρενέβη σε ζήτημα που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη ενός αγώνα.

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