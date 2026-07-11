Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με την μέγιστη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ αύριο από τις 11:00 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ: 1100 T.X. 12/07/2026 ΜΕΧΡΙ: 1700 T.X. 12/07/2026

YELLOW WARNING FOR EXTREME MAXIMUM TEMPERATURE FROM: 1100 L.T. 12/07/2026

TILL: 1700 L.T. 12/07/2026 pic.twitter.com/UsYSqqTM08 July 11, 2026

Αναλυτικά ο καιρός

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά, κυρίως τις αυγινές ώρες, πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ, και σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κυρίως τις αυγινές ώρες, πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη,

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν: