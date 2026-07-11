Κάθε πληροφορία που αφορά τον Λαμίν Γιαμάλ γίνεται viral. Τα κατορθώματά του στον αγωνιστικό χώρο, είτε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα είτε πλέον με την εθνική Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος.

Καμία φορά βέβαια, απασχολεί και η προσωπική του ζωή. Και μάλιστα απασχολεί έντονα. Έχει κριθεί και επικριθεί αμέτρητες φορές κι ας είναι ακόμα τόσο μικρός σε ηλικία. Σε λίγες ώρες, στις 13 Ιουλίου του 2026, θα γίνει 19 ετών. Αυτή τη φορά όμως, δεν θα ασχοληθούμε μαζί του λόγο της ημέρας της γέννησής του, αλλά θα εστιάσουμε στην ημέρα που βαπτίστηκε!

Η ονοματοδοσία του νεαρού αστέρα ακολουθεί την ισπανική παράδοση, όμως η ιστορία πίσω από το όνομά του είναι πιο ιδιαίτερη απ’ ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι φίλαθλοι. Το ερώτημα είναι το εξής: Πόσο καλά γνωρίζουν το πραγματικό του όνομα ακόμα και οι ορκισμένοι οπαδοί του;

Πολλοί θεωρούν ότι το όνομα «Λαμίν Γιαμάλ» αφορά τη συνηθισμένη πρακτική που ισχύει σε πολλές χώρες, όπου το «Λαμίν» είναι το μικρό όνομα και το «Γιαμάλ» το επώνυμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν ισχύει.

Στην Ισπανία συνηθίζεται οι άνθρωποι να έχουν δύο επώνυμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά το μικρό όνομα ή τα μικρά ονόματα, ακολουθεί πρώτα το επώνυμο του πατέρα και στη συνέχεια το επώνυμο της μητέρας. Ας θέσουμε ένα παράδειγμα. Προσφάτως, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Μαρκ Κουκουρέγια. Το πλήρες όνομά του είναι Μαρκ Κουκουρέγια Σασέτα, όπου το «Μαρκ» είναι το μικρό του όνομα, το «Κουκουρέγια» είναι το επώνυμο του πατέρα του και το «Σασέτα» το επώνυμο της μητέρας του.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ακολουθεί επίσης αυτή την ισπανική παράδοση, αλλά μόνο στα… χαρτιά. Διότι, στη φανέλα του ισχύουν άλλα δεδομένα. Το πλήρες όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ Νασραουί Εμπάνα. Το Νασραουί είναι το επώνυμο του πατέρα του και το Εμπάνα της μητέρας του. Άρα, το θέμα μας είναι το «Λαμίν Γιαμάλ» που είναι τα δύο μικρά του ονόματα και η προέλευσή τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κουβαλά συγκινησιακό φορτίο.

Οικογενειακή φωτογραφία της φαμίλιας Νασραουί Εμπάνα, με τον Λαμίν Γιαμάλ στο επίκεντρο – Πηγή: Imago

Η ιστορία για τον Λαμίν και τον Γιαμάλ

Πίσω από το… σύνθετο μικρό όνομα του ποδοσφαιριστή κρύβεται μία ιστορία αλληλεγγύης και φιλίας. Κάπως έτσι θα μπορούσε να προσδιοριστεί το γεγονός ότι η οικογένεια του αστέρα της Μπαρτσελόνα αποφάσισαν να τιμήσουν εκείνους που τους βοήθησαν στα δύσκολα χρόνια.

Έτσι, πήρε το όνομα Λαμίν Γιαμάλ προς τιμήν δύο ανθρώπων που όταν η φαμίλια είχε τεράστιες ανάγκες επιβίωσης τους βοήθησαν και στάθηκαν στο πλευρό τους. Ο ένας λεγόταν Λαμίν, όνομα που στα αραβικά σημαίνει «αξιόπιστος» ή «έμπιστος» και ο άλλος λεγόταν Γιαμάλ, που σημαίνει «ομορφιά».

Οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν στηρίξει οικονομικά και ψυχολογικά τους γονείς του πριν ακόμη γεννηθεί και την ημέρα που βαπτίστηκε ουσιαστικά ο πατέρας και η μητέρα του απέστειλαν φόρο τιμής σε εκείνους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή της οικογένειάς του και συνέβαλαν -με τον τρόπο τους- ώστε να έρθει στον κόσμο το τέκνο τους. Δηλαδή, ο μετέπειτα σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

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