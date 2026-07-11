Την προσοχή του κοινού εφιστά για ακόμη μία φορά η Αστυνομία σχετικά με τηλεφωνικές απάτες μέσω της εφαρμογής WhatsApp, κατά τις οποίες επιτήδειοι παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι δράστες πραγματοποιούν κλήσεις μέσω της εφαρμογής WhatsApp προς ανυποψίαστους πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι επικοινωνούν εκ μέρους της Αστυνομίας. Για να γίνουν πιο πειστικοί, χρησιμοποιούν ως φωτογραφία προφίλ τη φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας.

Οι επιτήδειοι φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, ενώ οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Οι κλήσεις αυτές είναι απάτη και δεν προέρχονται από την Αστυνομία Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία δεν ζητά μέσω WhatsApp ή άλλων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και:

• Να ΜΗΝ ανταποκρίνεται στις κλήσεις ή στις οδηγίες που δίνονται από τους επιτήδειους.

• Να ΜΗΝ ακολουθεί συνδέσμους (links) που τυχόν αποστέλλονται.

• Να ΜΗΝ αποκαλύπτει κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς μιας χρήσης (OTP) ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκαλύψει τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία κατά τη διάρκεια τέτοιας επικοινωνίας, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το τραπεζικό του ίδρυμα, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Στη φωτογραφία που συνοδεύει την ανακοίνωση παρουσιάζονται δύο από τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους απατεώνες. Επισημαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν, γι’ αυτό το κοινό θα πρέπει να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη οποιαδήποτε παρόμοια επικοινωνία, ανεξάρτητα από τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.