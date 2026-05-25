Viral έγινε η δημοσιογράφος του NBC Τζούλι Τσίρκιν με βίντεο που συγκέντρωσε πάνω από 2,3 εκατ. views, αλλά όχι για τους καλύτερους λόγους. Στο πλάνο φαίνεται να ρωτά «τι είναι αυτό;» ενώ πίσω της ακούγονται οι πυροβολισμοί έξω από τον Λευκό Οίκο, κάνοντας μάλιστα ένα βήμα προς την κατεύθυνσή τους αντί να καλυφθεί.

Η Τσίρκιν ακούγεται στο βίντεο να λέει «τι είναι αυτό;» ενώ πίσω της ακούγονται οι ήχοι των πυροβολισμών με δράστη τον 21χρονο Νασίρ Μπεστ. Μια ανδρική φωνή της απάντησε «ακούγεται σαν πυροτεχνήματα», με τη δημοσιογράφο να κάνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της πηγής των κρότων, χωρίς, όμως, να δείχνει να έχει αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq May 23, 2026

Η Τσίρκιν υποστήριξε στη συνέχεια ότι τόσο η ίδια όσο και το τηλεοπτικό συνεργείο άκουσαν «20 με 30» πυροβολισμούς. «Κατέληξα να τρέχω αφού συνέβη αυτό. Είδα έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας να βγαίνει από το θάλαμο ασφαλείας, με τα όπλα προτεταμένα, λέγοντας σε όλους μας, στους λίγους από εμάς που ήμασταν εκεί έξω, να τρέξουμε μέσα στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου», είπε.

Οι εξηγήσεις της ωστόσο δεν την γλίτωσαν από την κριτική για την αντίδρασή της: «Αυτή η δημοσιογράφος έχει τα ένστικτα επιβίωσης ενός λεμούριου», έγραψε ένας χρήστης του X. Ένας άλλος έγραψε: «Μηδενική κοινή λογική».

Κάποιοι, δε, συνέκριναν την αντίδραση της Τσίρκιν με το βίντεο της δημοσιογράφου του ABC News, Σελίνα Γουάνγκ, η οποία ήταν επίσης on camera κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και έσκυψε αμέσως για να καλυφθεί.

Παρόλα αυτά δεν έλειψαν και αυτοί που υπερασπίστηκαν την Τσίρκιν: «Καταλαβαίνω απόλυτα τις αντιδράσεις της. Δεν μεγάλωσα με πυροβολισμούς και ήμουν γύρω στα 30 μου όταν άκουσα ανταλλαγή πυροβολισμών. Αν δεν τους έχετε ξανακούσει ποτέ, δεν θεωρείτε αμέσως ότι πρόκειται για πυροβολισμούς».

Η Τσίρκιν, από την πλευρά της, έδειξε ότι έχει αίσθηση του χιούμορ με μια ανάρτηση στο X που την έδειχνε να κάθεται σε ένα γραφείο με ένα από τα memes στην οθόνη του υπολογιστή της στο φόντο.

I'm glad I could take one for the team with @nbcsnl on summer break



Thanks for the memes, internet! Hope you'll stick around for the reporting 🙇‍♀️ pic.twitter.com/m4a5xGmvIa — Julie Tsirkin (@news_jul) May 24, 2026

