Δημοσιογράφος του ABC News βρέθηκε στη μέση του πανικού όταν ξέσπασε η ένοπλη επίθεση έξω από τον Λευκό Οίκο το απόγευμα του Σαββάτου. Η Σελίνα Ουάνγκ κατέγραψε με το κινητό της τους πυροβολισμούς, πεσμένη στο έδαφος, ενώ οι Secret Service σκότωναν τον 21χρονο δράστη που επιτέθηκε σε σημείο ελέγχου.

Παρότι ο δράστης δεν κατάφερε να μπει στον Λευκό Οίκο, σήμανε συναγερμός εκτός και εντός, ενώ οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν ακόμη εκεί αφού τους δόθηκαν οδηγίες να καλυφθούν, μπήκαν σε 40λεπτο lockdown στην αίθουσα τύπου.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq May 23, 2026

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να γυρίσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις πυροβολισμούς με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X. «Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε.

